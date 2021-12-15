Beslenme uzmanlarının görüşüne göre yoğurt mutlaka tüketilmesi gereken besinlerden biridir ve zayıflamaya olan etkisi büyüktür.

Günlük beslenme rutininde yoğurda yer veren kimselerin diğerlerine göre daha çabuk zayıfladığı ve bu zayıflığında daha çok karın çevresinden gittiği yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır. Her öğünde 1 porsiyon olacak şekilde yağsız yoğurt yemek, yemeyenlere göre yüzde 22'den daha fazla kilo kaybına neden oluyor.

Sağlık koçu Erica Zellner, "Yoğurt, vücudunuz, özellikle de bağırsak sağlığınız için harika olan kalsiyum, protein, probiyotikler ve daha bir çok besin değerleriyle oldukça faydalıdır" diyor.

Uzmanlar bu noktada işlenmiş hazır yoğurtlara karşı uyarıyor; şeker ilave edilmiş, katkı maddesiyle hazırlanmış yoğurtlar doğal yoğurda göre birçok ögeden yoksundur.

Yoğurt zayıflatır mı? Bilime kulak verin;

Araştırmalar, sınırlı kalorili diyetin bir parçası olarak günde üç porsiyon yoğurt yiyen obez yetişkinlerin, yoğurt tüketmeyenlere göre %60 daha fazla vücut yağı ve %22 daha fazla kilo kaybettiğini gösteriyor.

Bu öncelikle, az yağlı süt ürünlerinden alınan protein ve kalsiyumun yağ yakmada ve kilo vermede uzun bir yol kat edebileceği bulgularından kaynaklanmaktadır.

Yoğurt yemek

Tok tutuyor: Yoğurt, tokluğa yardımcı olan iyi bir protein kaynağıdır. Proteinden zengin bir beslenme biçimi kas kütlenizi korurken, tok kalmanıza yardımcı olur. Her gün yoğurt tüketmek ideal kilonuza ulaşmanıza yardımcı olur.

Bağırsak sistemini güçlendirir: Yoğurt ayrıca sindirim sisteminizin sorunsuz çalışmasına, vücut bağışıklığınızın korunmasına ve UTI'ler gibi bakteriyel enfeksiyonların önlenmesine yardımcı olan faydalı probiyotikler içerir.

Kilo almadan daha fazla kalori almanızı sağlıyor: Araştırmacılar, diyet yapanların kilo almadan daha fazla kalori alabilmelerini, yoğurttaki kalsiyum ile sinerjistik olarak hareket eden süt proteinine özgü enzim inhibitörleri ve amino asitler aracılığıyla yağ yakma yeteneğine bağlıyorlar.

Vücuttaki yağ oranını azaltır: Dengeli ve düzenli bir beslenmenin parçası olarak her gün tüketilen yoğurt zayıflatır ve içeriğindeki yüksek protein miktarı nedeniyle yağ oranını azaltmada oldukça etkilidir.

İştahı keser: Nutrition dergisinde yapılan bir araştırma, öğleden sonraları yüksek proteinli bir yoğurt tüketen kişilerin çok daha az açlık hissettiğini ortaya koyuyor.

Kilo almayı zorlaştırır: Yoğurt zayıflatır mı? Zayıflatmakla kalmaz kaybedilen kiloların geri alınmasını da zorlaştırır.

D vitamini kaynağıdır: D vitamininin kilo verme sürecini 3 kata kadar arttırabileceği bilinmektedir. İyi bir D vitamini kaynağı olan yoğurt, diyet yaparken daha fazla kilo vermenizi sağlayabilir.

Bölgesel zayıflamayı destekler: Yoğurt yiyenler ayrıca mide bölgesinde yoğurt yemeyenlere göre %81 daha fazla yağ kaybetti .

Kaliteli uyku sağlar: Uyku sağlıklı kilo vermeniz için son derece önemlidir. Yoğurt kaliteli bir uyku çekmenize yardımcı olduğu için de zayıflamada destekleyicidir.

Yoğurt ile zayıflamak için dikkat etmeniz gerekenler

Yoğurt zayıflatır ancak bazı noktalara dikkat etmek son derece önemlidir.

Yüksek protein içeren doğal yoğurtlar arayın

Araştırmalara göre, yoğurdun protein içeriği ne kadar yüksek olursa, iştah kontrolü üzerindeki etkisi o kadar büyük olur. Bu nedenle, yüksek protein kaynağı doğal yoğurtlar tüketin.

Çok fazla tatlandırıcı eklemeyin

Yoğurdunuzun tatlandırmak için biraz bal, biraz gevreklik mısır, belki fındık ya da kuru meyve harika olabilir ancak mütevazu miktarlarda kalmakta fayda var. Yan öğününüzü bir kalori bombasına çevirmemeye özen gösterin.

Sirkeli yoğurt ne işe yarar?

Negatif enerji dengesi artmış yağ oksidasyonunu artırarak, vücudu daha fazla yağ yakmaya teşvik eder. Sirkenin faydası; göbek eritme veyağları yakma üzerindeki etkisi oldukça fazladır. Göbek ve basen eriten sirkeli yoğurt kürü, düzenli spor ile kullanıldığında daha fazla etki gösterecektir