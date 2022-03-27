Yoğurt ve kuru dutu karıştırın! Beyaz dut kurusu kürü nasıl yapılır?

Tek başına yendiğinde müthiş bir antioksidan kaynağı olan dut yoğurtla beraber yendiğinde ise…

Yoğurdun faydaları

Yoğurttan alınan kalsiyum yağ yakımını da hızlandırmaktadır. Yoğurt ayrıca potasyum, fosfor, riboflavin, iyot, çinko, A, E ve B vitaminleri içermektedir. Bu da yoğurdu gastrointestinel bozukluklara, hipertansiyona yol açan kötü kolesterol ve kalp-damar hastalıklarına karşı güçlü bir koruyucu haline getirmektedir.

Kuru dut faydaları

Kışın yaş olarak tüketilemeyen dutu, kurutulmuş olarak tüketmek hem sağlığınıza fayda sağlar hem de tatlı ihtiyacınızı karşılamaya yardımcı olur.

Demir, kalsiyum, B1, B2 ve C vitamini açısından kuru dut oldukça zengindir. İçerdiği zengin vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklığı güçlendirir. Ateş düşürücü etkisinin olmasının yanı sıra vücutta doğal antibiyotik etkisi yaratır.

Kuru dut suyu nasıl yapılır?

Yarım litre kaynamakta olan klorsuz suyun içerisine bir avuç dolusu (5-6 yemek kaşığı) beyaz dut kurusu atın ve altı dakika kısık ateşte kaynatmaya devam edin. Altıncı dakikadan sonra ocaktan indirin. Ilıyınca süzün, yarısı sabah aç karnına, diğer yarısını akşam aç karnına için.

Kuru dut suyu faydaları

Doğal antibiyotiktir.

Kan yapıcıdır.

İdrar söktürücü etkisi.

Bağırsak kurtlarının düşmesine yardımcı olur.

Karaciğeri güçlendirir.

Bağışıklığı güçlendirir.

Birlikte tüketildiğinde öyle bir etkisi var ki!

Yoğurt ve kuru dutu karışımı faydaları

1- Antioksidan deposu:

Dutun sadece meyvesi değil yaprağı ve sapı da antioksidan açısından oldukça zengindir. Antioksidanlar serbest radikallerin hücreye verebileceği zararların önüne geçer. Üstelik dut meyvesi içerisinde Resveratrol antioksidanı bulunuyor ve bu antioksidan çeşidi nin yaşlanmayı geciktirdiği söyleniyor.

2- Bağışıklık sistemini güçlendiriyor:

Vücudumuzda bulunan makrofajlar yani beyaz kan hücreleri hastalıklara karşı sürekli olarak savaş halindedirler. Bu makrofajların aktif olmasında ise dut büyük rol oynar ve içerisinde aktive etmeye yardımcı olan alkoidleri içerir. Bu özelliği sayesinde hastalıkları önler ve bağışıklık sistemimizi güçlendirir.

3- Kansere karşı adeta bir kalkandır:

Dut kurudu uzun yıllar boyunca Çin tıbbında da kansere karşı şifa olarak kullanılmıştır. Yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda da bu çalışmaların aslında doğru olduğu görülmüştür. Sağlığınız için ideal tüketim miktarı ise her gün bir avuç kuru dut yemektir.

4 Kan şekerini dengeler: ,

İçerisinde bulunan DNJ maddesi kan şekerinin kontrolünü sağlıyor ve bazı yapılan araştırmalara göre kan şekerini dengeler. Fakat diyabet hastalarının porsiyonları kontrol ettirerek tüketmesi gerekmektedir.

5- Bağırsakları çalıştırır: Kuru dut lifli yapısı dolayısıyla bağırsakların düzenli çalışmasına da oldukça yardımcı oluyor. Buna ek olarak da kalp sağlığını koruyor ve kolesterol seviyesini dengede tutar.

6-Tatlı krizleri için en sağlıklı çözüm

Tatlı krizleriniz geldiği zaman yağsız yoğurtla dut kurusunu karıştırın. Tatlı kriziniz bıçak gibi kesilecektir. İsterseniz sabahları kahvaltıda isterseniz ara öğünlerde isterseniz de diyet yaparken tatlı niyetine tüketebilirsiniz.

Beyaz dut kurusu kürü tarifi

Malzemeler

2 su bardağı su

1 tepeleme yemek kaşığı dut kurusu

Suyu kaynatıp dut kurusunu içine atın ve 6 dakika daha kaynatıp altını kapatın. Ilıyana kadar bekleyip süzün. Yarısını sabah kahvaltısından yarım saat önce yarısına da akşam yemeğinden yarım saat önce için. (içince yarım saat bir şey yemeyin) Her gün taze hazırlayın, 21 gün devam edin. Vücuttaki iltihabı kurutucu özellikte bir kürdür. (üveit ve iltihaplanmaya bağlı kistlerde kullanılabilir.Şeker hastaları için uygun değil. )