Yoğurt ve ayran her derde deva: Çok basit ev yapımı ayran tarifi bu kadar kolaymış! İki dost besin destek olur
Kadın - Aile

Yoğurt ve ayran her derde deva: Çok basit ev yapımı ayran tarifi bu kadar kolaymış! İki dost besin destek olur

Yoğurt ve ayran her derde deva: Çok basit ev yapımı ayran tarifi bu kadar kolaymış! İki dost besin destek olur

Türk mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan yoğurt ve ayran her derde deva. Dost bakteriler açısından oldukça zengin bir besin olan yoğurt ve ayran insan sağlığına destek oluyor. Çoğu kişinin başına dert ettiği ayran tarifi bu yöntemle basit bir şekilde çözülebiliyor. İşte detaylar...

Türk mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan yoğurt, ayran ile çok kolay ev yapımı yoğurtdan ayran tarifi

Çok Kolay Ev Yapımı Yoğurtdan Ayran Tarifi İçin Malzemeler

  • 4 su bardağı su.
  • 20 yemek kaşığı yoğurt (Diğer yoğurtlardan da olur).
  • 1 çay kaşığı tuz.

Çok Kolay Ev Yapımı Yoğurtdan Ayran Tarifi Nasıl Yapılır?

Çok kolay bir tarif ve hemen yapılabilir.

Yoğurdu bir kabın içine koyuyoruz.
Üzerine suyu koyuyoruz tuzu ekliyoruz karıştırıyoruz.
Su fazla veya az olabilir o yüzden yavaş yavaş döküp karıştıralım çok olursa su üzerine yoğurt ekleyebiliriz.
Yapacaklara afiyet olsun

Ayranın fermente süt ürünleri arasında yer aldığını belirten uzmanlar, "Oldukça besleyici bir süt ürünüdür. Ayran, sütte bulunan besin ögelerinin birçoğunu taşıyor. Protein, yağ, vitaminler, mineral maddeler, özellikle kalsiyum bakımından süt ve süt ürünlerinin en önemli gıdalarından biridir. 

Kalsiyum kaynağı ayranın, A, B12, D, B2 ve B6 vitaminleri yönünden de zengin olduğunu dile getiren Uzmanlar, "Vücudun sıvı dengesinin korunması açısından da önemlidir. İçinde yoğurtta olduğu gibi canlı mikroorganizmaların bulunması nedeniyle bağırsak faaliyetlerinin düzenlenmesi bakımından ayran içilmesi sağlık üzerine olumlu katkılar sağlıyor. Ayran, tek başına veya yemeklerle beraber her yaştan insanın tüketebileceği oldukça besleyici ve sağlıklı bir içecektir.

Yoğurt, sindirimi ve bağırsak hareketlerini düzene sokar ve kabızlığı önler ayrıca mide bağırsak ülserlerinden de korur. Ham maddesi sadece süt ve bakteriler olan bu mucizevi yiyecek; bugün mutfaklarımızda yağ, un ve şeker gibi olmazsa olmazlarımız arasında bulunur.

