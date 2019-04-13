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Yoğurt tatlısı nasıl yapılır?| Yoğurt tatlısı tarifi

Yoğurt tatlısı çocukluğumuzdan bugüne gelen ve her zaman çok sevilen pratik ve lezzetli bir tatlıdır. Peki yoğurt tatlısı nasıl yapılır? Yoğurt tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? Yoğurt tatlısı yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte yoğurt tatlısı tarifi...

13 Nisan 2019 Cumartesi 11:59
Yoğurt tatlısı nasıl yapılır?| Yoğurt tatlısı tarifi

Yoğurt tatlısı çocukluğumuzdan bugüne gelen ve her zaman çok sevilen pratik ve lezzetli bir tatlıdır. Peki yoğurt tatlısı nasıl yapılır? Yoğurt tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? Yoğurt tatlısı yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte yoğurt tatlısı tarifi...

Malzemeler

Keki için:

3 yumurta

1 su bardağı toz şeker

3 su bardağı irmik

1 su bardağı eritilmiş tereyağı

2 su bardağı yoğurt

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Şerbeti için:

2 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

Yarım limonun suyu

Süslemek için:

1 paket çikolata sosu

Antep fıstığı

Hazırlanışı

Yumurtaları derin bir kaseye kırıp üzerine şekeri ekleyin ve çırpmaya başlayın.

Bir yandan çırparken bir yandan içine yoğurdu ve tereyağını ekleyin.

Üzerine irmik, vanilya ve kabartma tozunu da ilave edip iyice karıştırın.

Cam tepsiyi sıvı yağla iyice yağlayıp hamuru kalıba boşaltın.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp 5 dakika ısıttıktan sonra kalıbı fırına verin ve 40 dakika kadar pişirin.

Fırından çıkardığınız tatlığı soğuması için bir kenara alın.

Bu esnada şerbeti hazırlamak için toz şekerle suyu küçük bir tencerede karıştırın.

Tencereyi ocağa alıp arada karıştırarak kaynayana kadar pişirin.

Altını kısıp limon suyunu da ilave edin ve 5 dakika daha pişirip altını kapatın.

Sıcak şurubu soğuk tatlının üzerine gezdirip iyice soğumasını ve çekmesini bekleyin.

Ardından tatlınızı dilimleyin.

Çikolata sosunu üzerindeki tarife göre pişirip ılınmasını bekleyin.

Tatlı dilimlerini tabaklara dağıtın. Üzerine biraz sos gezdirin.

Son olarak Antep fıstıklarıyla süsleyip servis edin. Afiyet olsun!

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 11:59
  1. Yoğurt tatlısı
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  4. Yoğurt tatlısı malzemeleri
  5. Yoğurt tatlısı püf noktaları

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