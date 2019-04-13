Yoğurt tatlısı nasıl yapılır?| Yoğurt tatlısı tarifi

Yoğurt tatlısı çocukluğumuzdan bugüne gelen ve her zaman çok sevilen pratik ve lezzetli bir tatlıdır. Peki yoğurt tatlısı nasıl yapılır? Yoğurt tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? Yoğurt tatlısı yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte yoğurt tatlısı tarifi...

Malzemeler

Keki için:

3 yumurta

1 su bardağı toz şeker

3 su bardağı irmik

1 su bardağı eritilmiş tereyağı

2 su bardağı yoğurt

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Şerbeti için:

2 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

Yarım limonun suyu

Süslemek için:

1 paket çikolata sosu

Antep fıstığı

Hazırlanışı