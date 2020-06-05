Yoğurt suyunun faydaları saymakla bitmiyor

Yoğurt besin değeri oldukça yüksek bir süt ürünü olmakla beraber sindirim sistemi başta olmak üzere insan sağlığına birçok fayda sağlamaktadır. Yoğurt A, E ve B vitamini bakımından oldukça zengin olmasının yanı sıra kalsiyum, protein, magnezyum, potasyum açısından da zengindir. Yapılan bazı araştırmalar, yoğurdun kanser riskini önemli ölçüde azalttığını göstermiştir. Uzmanlar ise, sabahları aç karna yoğurt suyu tüketmenin inanılmaz faydalı olacağını söylemektedir.

Aç karna tüketilen yoğurt suyu nelere iyi gelir?

Uzmanlar, aç karna tüketilen yoğurt suyunun nerdeyse her derde deva olduğunu söylemektedir. Uzmanlara göre aç karna tüketilen yoğurt suyu, mide asidini dengeler. Böbrek üstü bezleri çalıştırır, bağırsakların işlevselliğini arttırır. Uzun süreli tokluk hissi vermesi sebebiyle kilo vermeye yardımcı olur.

Yoğurdun faydaları

- Bağışıklığı güçlendirir, vücudu birçok hastalığa karşı korur. Yoğurt zararlı bakterilerin vücuttan atılmasına da yardımcı olur.

- Kötü kolesterol seviyesini düşürür, kalp ve damar sağlığına birebir gelir. Damar tıkanıklığını engeller.

- Mide bulantısı ve kusma gibi rahatsızlıkları önlemede son derece etkilidir.

- B vitamini bakımından oldukça zengin olan yoğurt, kemik gelişimine büyük katkı sağlamaktadır. Kemik yapısını güçlendirir, kemik erimesini önler.

- Cilt sağlığına da birebir gelir. Cilde sürüldüğünde hasara uğramış alanların iyileştirilmesine yardımcı olur, sivilce ve akne oluşumunu engeller. Yoğurt, cildin genç kalmasını da sağlamaktadır.