Yoğurt suyunun farklı kullanım alanları

YOĞURT SUYUNUN FAYDALARI

Her evde çok sık tüketilen bir besin olan yoğurt, genelde bittikten sonra suyu da dökülmektedir. Oysa yoğurt suyu oldukça faydalı ve bir o kadar da lezzetli bir besindir. Yoğurt suyunun bu kadar faydalı olmasının en önemli sebebi, yoğurt içerisinde bulunan tüm vitaminlerin, minerallerin ve proteinlerin yoğurt suyunda da bulunuyor olmasıdır. Bunun yanı sıra yoğurt içerisinde bulunan tüm B vitamini aslında, suyunda mevcuttur. Yoğurt süzme olarak tüketildiği takdirde B vitaminden faydalanmak mümkün değildir.

Yoğurt suyunun en önemli faydalarından biri, içerdiği kalsiyum sebebiyle çocuklarda kemik, diş ve saç gelişimine fayda sağlaması, yaşlılarda ise kemik erimesini önleyebilmesidir.

Yoğurt suyu aynı zamanda içeriğinde bulunan bakterilerin antikanserojen olması sebebiyle, kanser önleyici olarak da kullanılabilmektedir.

Yoğurt suyunun fazlaca bilinen bir etkisi de böbrek taşlarını vücuttan atabilmek için kullanılabilmesidir. Yoğurt suyu aynı zamanda, böbrekleri temizlemeye de fayda sağlamaktadır.

Diyet esnasında vücuttan eksilen mineral ve vitaminleri yerine koymak için de yoğurt suyundan faydalanılmaktadır.

Tiroit ve guatr hastalarına da sıklıkla tavsiye edilen yoğurt suyu, bu hastalıkların önlenmesine de yardımcı olan besinler arasında yer almaktadır.

Vücut sağlığı için oldukça faydalı olan yoğurt suyu, aynı zamanda cilt sağlığı ve güzelliği için de kullanılabilmektedir. Cildi gençleştirmek ve güzelleştirmek için kullanılan yoğurt suyu, sivilcelere ve cilt lekelerine karşı tedavi yöntemi olarak da kullanılabilmektedir.