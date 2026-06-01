Bakan Uraloğlu duyurdu! İstanbul Havalimanı'nda tüm zamanların rekoru kırıldı
Bakan Uraloğlu duyurdu! İstanbul Havalimanı'nda tüm zamanların rekoru kırıldı

Bakan Uraloğlu duyurdu! İstanbul Havalimanı'nda tüm zamanların rekoru kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın 31 Mayıs Pazar günü 1730 uçuş hareketiyle açıldığı günden bu yana en yoğun günlük hava trafiğine ulaştığını bildirdi.

Yapımı esnasında CHP’nin başını çektiği muhalefetin eleştirilerine neden olan İstanbul havalimanı yeni bir rekor daha kırdı.  Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlar hakkında, "Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı'yla yeni bir kilometre taşına daha ulaştık" dedi.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı'yla yeni bir kilometre taşına daha ulaştık. 31 Mayıs tarihinde 1730 uçuş hareketiyle açıldığı günden bu yana en yoğun günlük hava trafiğine ulaşarak yeni bir rekora imza attık. Doğu ile Batı'nın gökyüzündeki buluşma noktası, artan kapasitesi ve güçlü bağlantı ağıyla küresel havacılıkta yeni rekorların da öncüsü olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Köylüler Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan yardım istedi, CHP'li İBB'ye isyan etti
Emir Timur

Bu adami seviyorum ulaştırma bakanı eski karayolları müdürü idi sanırım işine odaklı efendi az konuşan iş peşinde koşan Canla başla çalışıyor diğer bakanlar da iyi mesela Murat kurum harika hepsi iyi maşallah
