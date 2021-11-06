Yoğurt pastası tarifi, nasıl yapılır? Kolay yoğurt pastası tarifi
Az malzeme ile nefis bir pasta tarifi.
Az malzeme ile nefis bir pasta tarifi. Şimdiden afiyet olsun.
Malzemeler
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı yoğurt
- 2. 5-3 su bardağı un
- Kabartma tozu
- Vanilya
- Hindistan cevizi (süslemek için)
Yapılışı
Yumurta ve şekeri güzelce çırpıyoruz. Sıvı yağ yoğurt ekleyip karıştırıyoruz. Un, kabartma tozu ve vanilya ekleyerek işleme devam ediyoruz. Kek kalıbımızı yağlayıp karışımı güzelce döküyoruz. Önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika kadar pişiriyoruz. İlk ısısı gittikten sonra kalıbımızdan çıkarıp üzerine hindistan cevizi serpiyoruz. Yoğurt pastanız hazır.