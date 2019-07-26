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Yoğurt otunun faydasını görünce aktara koşacaksınız

Yoğurt otu guatr hastalığına iyi geldiği belirtilen ve üç çeşidi olan bir nebattır. Yoğurt otunun insan sıhhatine pek çok yararı vardır. Peki, yoğurt otu nedir? Yararları nelerdir? Yoğurt otu nasıl kullanılır?

26 Temmuz 2019 Cuma 17:11
Yoğurt otunun faydasını görünce aktara koşacaksınız

Yoğurt otu nedir?

Yoğurt otu, üç çeşidi bulunur. Genel olarak üç çeşidi de aynı şifalı özelliklere sahiptir. Fakat yetiştiği yerler ve biçim itibariyle birbirinden ayrılmaktadır.

Yoğurt otu: Yüksek yerlerde yetişir ve 60 cm boylanabilir. Dik olarak gelişir ve altın sarısı çiçekleri vardır. Bal kokusuna eş bir kokuya sahiptir.

Yapışkan otu: Yoğurt otunun bu cinsi tarlalarda ve meralarda bulunur. 120 cm kadar boylanabilir. Saplarında kancalı ufak dikenleri vardır. Oranla tırmanıcı bir cinstir ve ufak beyaz çiçeklere sahiptir.

Kaz otu, çoban süzgeçi: Çalılarda ve yol kenarlarında yetişir. Çiçek açma yarıyılında nebat yana doğru uyur. Sarı veya beyaz renkte çiçekleri vardır.

Yoğurt otunun yararları nelerdir?

  •  Karaciğer çeperinde biriken zehirli maddeleri arınmada tesirlidir. Bu zehirli maddeleri idrar yolu ile bedenden atar.
  •  Yoğurt otu lenf hormonlarına karşı tesirli olan yiyeceklerden biridir. Kumpassız artan tiroitleri tertip etmede kullanılır. Yapılan çalışmalarda lenf kanserine karşı bedene sanki kalkan oluşturur.
  •  Kanda bulunan kan yapıcı hücreleri artırarak demir yetersizliğini giderir. Aynı zamanda kandaki trombosit hücrelerini dengeleyerek ödem oluşma tehlikesini azaltır.
  •  Bağışıklık sistemi cılız olan şahısların sıklıkla karşılaştığı ağız içi yaralarını gidermede natürel ilaç olarak kullanılır. Gargara usulü ile ağız içi enfeksiyon hücrelerini eksiltmenin yanı sıra ağız kokusunu da giderir.
  •  Trombosit hücrelerini dengeleyerek ödemi yasaklayan yoğurt çayı aynı zamanda bacak ve kollardaki sızıları da giderir. Bel ve boyun sızıları için ise evde yoğurt otu kremi yapılabilir. Ağrı kesici tesiri olan bu ot kısa müddette tesirini gösterir.
  •  Uyku problemlerine de iyi gelen bu çay asap hücrelerindeki deforme olmuş hücre rakamını eksilterek ruhsal hastalıkların yaşanma tehlikesini azaltır.
  •  Ten hastalıklarına karşıda tesirli olan yoğurt otu özellikle apse gibi rahatsızlıkları gidermede tesirli natürel bir ilaçtır.
  •  Uzmanlar bu nebattan hazırlanan suyun suratı germe gibi tesirlerinin de olduğunu vurguluyor.

Yoğurt otu nasıl kullanılır?

Yoğurt çayı hazırlanırken içerisinde bal, tatlandırıcı ya da limon kullanılmaz.

Yoğurt çayı soğuduktan sonra surat yıkamada kullanılabilir. Yapılan araştırmalarda kirleri ve buruşuklukları eksilttiği gözlemlenmiştir.

Yoğurt otu çayı nasıl yapılır?

Bir yemek kaşığı taze yoğurt otunu kaynatın ve 10 dakika haşlanan yoğurt otunu demleyip süzünüz.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 17:11
  1. Ağrı
  2. Karaciğer
  3. Yoğurt otu nedir?
  4. Yoğurt otunun yararları nelerdir?
  5. Yoğurt otu nasıl kullanılır?
  6. Yoğurt otu çayı nasıl yapılır?
  7. Kaz otu
  8. çoban süzgeçi
  9. Yapışkan otu
  10. Bağışıklık sistemi
  11. Uyku problemleri
  12. Ten hastalıkları
  13. suratı germe
  14. Trombosit hücreleri
  15. bal
  16. tatlandırıcı
  17. limon

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