  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yeni işi belli oldu ‘Ben kemal felsefeye başladım’

Bakan Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! “Haziran ayında başlayacak” deyip bombayı patlattı

‘Adam’ bulamayan CHP köşeye sıkıştı! Lütfü’ye yol göründü

İngiltere ile ABD arasında İsrail kavgası! The Guardian ve CNN birbirine girdi... "Gazeteciliğin kötüye kullanımı..."

Ancelotti'nin Arda Güler itirafı İspanya'yı salladı! Kulağına maalesef sessizce her şeyi fısıldadı

‘Dolar 100 lira olsa’ örneği çok konuşulur! Muharrem İnce’den CHP’ye ‘yavşak’lı cevap

Erdoğan'dan CHP ve Özgür Özel'e çok sert sözler: Bu parti milli iradeye ihanet etti

İşte Malezya'ya 20 yıllık sistemlerini değiştirten o Tük füzesi! ABD'li rakibi Javelin'den katbekat iyi

Alpay Özalan Tarkan’ı fena bozdu! Yalancı menfaatçi köstebek…

Deprem sonrası inceleme yapan uzmanlar şaşkın! Kolondan tencere çıktı!
Kadın - Aile Yoğurt nasıl mayalanır? Bunu yapmayan pişman! Diyenlere: bomba gibi pratik tarifi! Akşamdan mayalanır mi?
Kadın - Aile

Yoğurt nasıl mayalanır? Bunu yapmayan pişman! Diyenlere: bomba gibi pratik tarifi! Akşamdan mayalanır mi?

Yeniakit Publisher
2024-02-07 18:20:00 - 2024-02-07 18:38:40
Yoğurt nasıl mayalanır? Bunu yapmayan pişman! Diyenlere: bomba gibi pratik tarifi! Akşamdan mayalanır mi?

Yoğurt nasıl mayalanır sorusunu merak edenler için bazı yöntemleri belirtmek mümkündür. Yoğurt özen gerektiren bir gıdadır ve tadını iyi ayarlamak gerekir.

Yoğurt Nasıl Mayalanır?

Yoğurt nasıl mayalanır sorusuna yanıt vermeden önce taze ve temiz bir süt gerekmektedir. Yani sütünüz ne kadar iyi olursa yoğurdun lezzeti de bu kadar iyi olur. Derin bir tencere içerisine süzgeç veya tülbent oturtmak ilk aşamadır. Sütü bunun içinden geçirdikten sonra içinde yabancı madde varsa bu şekilde elenmesini sağlayın. Daha sonraki aşamada tencereyi ocağın üzerine koyun.

Daha sonra orta ateşte sütü havalandırarak kaynatın. Buradaki havalandırmak demek bir yönde karıştırma yapılırken sütün bir bölümünü alıp yukarı kaldırmak ve daha sonra da geri dökmektir. Yani dökerken süt kabarcıkları içine hava girer. 6-8 dakika bunu devam ettirmek gerekir. Sonraki aşamada ise şunları yapabilirsiniz:

* Süt yükseldiği zaman ocağın altını en kısıkta 10 dakika daha bekletmeniz gerekir.
* Yoğurt mayalama aşaması en önemli dönemdir. Ocaktan alınan süt, bir miktar ılımaya başladıktan sonra mayalanması gerekir. Bu ılık özellik en doğru tutma sağlayan sıcaklıktır. Mayalama için 42 derece civarı iyidir. Yani mayanızı bu sıcaklıkta eklemeye önem vermelisiniz.

* Maya miktarına bakılırsa 1 litre süte 1 yemek kaşığı ekleme olabilir. Eğer 3 litre sütten yoğurt isteniyorsa buna göre hesap yapılır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

* Maya içine biraz şeker ya da tuz eklemek de mümkündür. Ufak bir kap içine konan maya sütle güzel şekilde karıştırılmalı ve ılık sütün içine eklenir. Bu şekilde karıştırmaya devam edilir.

* Mayalama sonrasında kabın etrafının hemen sarmalanması gerekir. 4-6 saat arası mayalandırma için beklemesi gerekir. Daha sonra da tüketime hazır olacaktır.

Katı Yoğurt İçin Ne Yapmalı?

Yoğurt nasıl mayalanır sorusundan sonra katı yoğurt yapma konusu merak edilebilir. Birçok kişi çok sulu yoğurt istemedikleri için katı ve yiyimser bir yoğurt istenir. Bu noktada katı yoğurt yapmak için öncelikle mayayı da çok sulu yapmamak gerekir. Yoğun ve sert bir maya kullanmak daha kıvamlı yoğurt elde etmenizi sağlar. Farklı süt çeşitlerini bir arada kullanmak da bir diğer yöntemdir.

Akşamdan yoğurt mayalanır mı?

Sütü taşırmadan kaynamaya başlayınca 15 dk kadar da pişirip, parmağımızı hafif yakacak sıcaklığa geldiğinde içerisine 3 yemek kaşığı el yapımı yoğurt mayasını karıştıralım. Üzerine ilistir (kevgir-süzgeç )kapatıp örtüyle sardıktan sonra 6-8 saat beklemiyoruz. Ben akşamdan mayalayıp sabah açın.

Evde bakım maaşı! Evde bakım aylığına ne kadar zam geldi, ne kadar, kaç TL? Evde bakım maaşı yatan iller
Evde bakım maaşı! Evde bakım aylığına ne kadar zam geldi, ne kadar, kaç TL? Evde bakım maaşı yatan iller

Ekonomi

Evde bakım maaşı! Evde bakım aylığına ne kadar zam geldi, ne kadar, kaç TL? Evde bakım maaşı yatan iller

Hangi kan grubunda olanlar daha uzun yaşıyor? Araştırmayla ortaya çıkan gerçek: uzmanlar şaşkın!
Hangi kan grubunda olanlar daha uzun yaşıyor? Araştırmayla ortaya çıkan gerçek: uzmanlar şaşkın!

Sağlık

Hangi kan grubunda olanlar daha uzun yaşıyor? Araştırmayla ortaya çıkan gerçek: uzmanlar şaşkın!

Çürük domateslerin ne işe yaradığını duyan bir daha çöpe atmıyor! Herkes yapmaz demişti! Olur mu demeyin!
Çürük domateslerin ne işe yaradığını duyan bir daha çöpe atmıyor! Herkes yapmaz demişti! Olur mu demeyin!

Aktüel

Çürük domateslerin ne işe yaradığını duyan bir daha çöpe atmıyor! Herkes yapmaz demişti! Olur mu demeyin!

Yoğurt nasıl mayalanır? Bunu yapmayan pişman! Diyenlere bomba gibi pratik tarifi
Yoğurt nasıl mayalanır? Bunu yapmayan pişman! Diyenlere bomba gibi pratik tarifi

Kadın - Aile

Yoğurt nasıl mayalanır? Bunu yapmayan pişman! Diyenlere bomba gibi pratik tarifi

Blinken, Orta Doğu turunda: Mısır ve Katar ülkesine temaslar: El Sisi ile görüştü!
Blinken, Orta Doğu turunda: Mısır ve Katar ülkesine temaslar: El Sisi ile görüştü!

Dünya

Blinken, Orta Doğu turunda: Mısır ve Katar ülkesine temaslar: El Sisi ile görüştü!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23