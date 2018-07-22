Yoğurt maskesi nasıl yapılır?

SİVİLCELER İÇİN YOĞURT MASKESİ

MALZEMELER:

2 çorba kaşığı yoğurt (tercihen ev yapımı)

1 çorba kaşığı bal (doğal olması önemli)

1 çay kaşığı limon suyu

Yukarıdaki malzemeleri bir kapta iyice karıştırınız. Ardından yüzünüzü doğal temizleyicinizle yıkayıp kuruladıktan sonra bu karışımı cildinize gözaltlarına sürmemeye dikkat ederek dairesel hareketlerle sürünüz.

Bu işlemi yaparken eğer karışım çok sulu olduysa üzerimize ve yere akmaması için omuzlarımıza bir havlu atıp göğüs hizasından bağlayabiliriz. Hazırlanan maskeyi ince bir tabaka halinde boyun kısmına hatta dekolte bölgesine bile sürebiliriz.

30 dakika bekledikten sonra önce kuruyan kısmı ellerinizle biraz ovalayarak çıkarınız. Geriye kalan kısmı da bol ılık su ile durulayarak yıkayınız. Ardından maden suyu, gül suyu ya da satın aldığınız bir tonik ile yüzünüzü tonikledikten sonra nemlendirici sürünüz.

Yoğurdu zeytinyağı ile de kullanabilirsiniz. İçerisine zeytinyağı katılan yoğurt kırışıkları azaltma, cildi gençleştirmede etkilidir.

Limon suyu ve yoğurt karışımı ise cilt lekelerine iyi gelmektedir. Bu karışımı tüm yüzünüze uygulayabileceğiniz gibi sadece yüzünüzde ya da vücudunuzun herhangi bir yerindeki lekelerin üzerine sürerek de uygulayabilirsiniz.

Yoğurt ve karbonat karışımı da cilt lekelerinde, sivilce izlerinde ve siyah noktaları çıkarmada etkili sonuçlar doğurmaktadır. Bir yemek kaşığı yoğurdun içerisine bir çay kaşığı karbonat ilave edip karıştırınız ve temiz cildinize sürünüz.

Hassas ciltli olanlar birkaç dakika beklettikten sonra yüzlerini yıkamalıdır. Ancak yağlı ve karma cilt yapısına sahip olanlar yarım saat kadar bekletip sonrasında durulayabilir.

Yoğurt kadar ferahlatıcı bir başka malzeme de salatalıktır. Cildi ölü hücrelerden arındırmada oldukça etkili yoğurt ve salatalık tarifinin içerisine 2 kaşık yoğurt ve yarım salatalık rendelemeniz ve bu karışımı cildinize sürüp yaklaşık yarım saat bekletmeniz yeterlidir.

Yoğurdu yüzünüze sade olarak içerisine başka bir malzeme ilave etmeden de sürebilirsiniz. Yine 15-20 dakika beklettikten sonra durulayıp yukarıda belirtilen benzer işlemleri uygulayabilirsiniz.

Bu tariflerden size uygun olanını seçerek haftada bir düzenli olarak kullandığınızda gözle görülür sonuçlar elde edeceksiniz.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.