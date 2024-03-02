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Yaşam Yoğurt kabıyla yetenek şov
Yaşam

Yoğurt kabıyla yetenek şov

Yeniakit Publisher
2024-03-02 20:13:00 -
Yoğurt kabıyla yetenek şov

İstanbul'da bir çocuğun yoğurt kovasını bateri gibi kullanması beğeni topladı.

Beyoğlu'nda bir çocuğun yoğurt kabı ve tahta çubuklarla yaptığı müzik gösterisine yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.

Beyoğlu Karaköy’de bir çocuğun yoğurt kabı ve tahta çubuklarla yaptığı müzik, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle izlendi. Küçük çocuğun adeta bateriye benzeyen müzik şovunu izlemek için etrafta toplanan vatandaşlar, bol bol video çekti. Çocuğun müzik şölenini dinlemek isteyen yerli ve yabancı turistler, caddede kalabalık bir grup oluşturdu.

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