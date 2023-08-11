Yoğurt böyle mayalanırsa asla sulanmıyor ve asla ekşimiyor! Yoğurtçuların taktiği, sır formül: taş gibi oldu!

Kış olsun yaz olsun kahvaltı sofraları için çok yapılan, ekmeğe sürerek yiyebileceğiniz bu pes dedirten kahvaltılık sos tarifini denemeyen pişman olur bizden söylemesi. İçine mevsiminde toplanan domates ve taze biberler eklenen bu kışlık tarifin içine istediğiniz kadar ve istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. İlk kez yapacakların bile usta gibi yapabileceği bu kolay kışlık sos tarifini, şişe içinde yapıp hemen kış için hazırlayabilirsiniz. Her damak zevkine uyan, çemen kıvamındaki bu kolay kışlık tarifin bütün püf noktaları ile adım adım yapılışını, Şimdiden herkese afiyet olsun.

Yoğurt en faydalı besinlerden biridir. Evde yapılan yoğurtlar daha sağlıklıdır. Marketlerde alınan yoğurtlar arasında da elbette sağlıklı markalar var.

Ancak beslenme uzmanları ev yoğurdunun daha sağlıklı olduğunu belirtiyorlar. Peki ev yoğurdu nasıl yapılır?

İşte asla sulanmayan ve ekşimeyen ev yoğurdunun tarifi

2-3 litre tercihen organik tam yağlı süt (kutu sütlerin tutma ihtimali düşüktür.)

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3-4 yemek kaşığı tercihen ev yapımı veya canlı bakteri içeren mayalık yoğurt

NOT: Mayalama aşamasında isterseniz bir çimdik tuz ve şeker (tuz ekşimemesi, şeker çabuk mayalanması için) ekleyebilirsiniz.

Sütü boş bir tencereye koyarak kaynatınız. Kısık ateşte karıştırarak kendi kendine buharlaştırarak daha koyu bir süt elde edebilirsiniz. Daha sonra kaynamış olan sütü bekletiniz. Parmağınızı süte batırdığınızda hafif ısıracak. Çok hafif yakacak elinizi. Çok sıcak olursa mayalanma olmaz, soğuk olursa yine mayalanma başlamaz. Süt bu şekilde olduğunda mayalanacak ısıda olduğunu anlamış oluruz.

ŞİMDİ YAPILIŞ AŞAMASINA GEÇELİM

Tezgâhı yoğurdun ısısını almaması için önce bir nihale koyup ( sofrada kullanılan atlık ) üzerine temiz bir masa örtüsünü dörde katlanmış bir şekilde serip tencereyi yerleştiriniz.

Bu işlemin ardından da bir kaseye 3-4 yemek kaşığı tercihen ev yapımı mayalanmış yoğurt alınız. Üzerine 3-4 yemek kaşığı da sütten ilave alınız. Ve şimdi bu karışımı yavaşça tencereye dökünüz. Ardından kapağını kapatınız. Ve sıcaklığın korunması için üzerini birkaç örtü ile iyice kapatıp, 4-6 saat kadar mayalanmaya bırakınız. Mayalanan yoğurdunuzun soğuması için buzdolabında bekletmeniz gerekiyor.

İyice soğumuş olan yoğurdunuz yenmeye hazır hale gelecektir. Ancak daha katı bir yoğurt elde etmek isterseniz başka bir tüyomuz daha var;

Dayanıklı bir kağıt mutfak havlusunu hafif ıslatıp sıkın. Daha sonra yoğurdun üzerine yerleştiriniz. Bu şekilde beklediğiniz takdirde, daha da süzülmüş bir yoğurt elde edebileceksiniz. Bu yöntemle yoğurdu istediğiniz kadar süzdürebilirsiniz.

Bu tarif sayesinde artık dışardan yoğurt almayı bırakacaksınız.