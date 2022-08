Yoğurdun ilk kez nasıl mayalandığı ortaya çıktı! Taş gibi tatlı yoğurt nasıl mayalanır?

Özellikle yemek konusunda meraklı kişiler, sofralarımızda sıklıkla kullandığımız yan ürünlerin ilk ne zaman sofralarda kendine yer bulduğunu merak ediyor olabilir. Türk sofralarında bolca tüketilen, hem Yunan hem de Osmanlı coğrafyasında pek çok yemeğin yanında harika bir uyum sağlayan yoğurt da bu bunlardan biri... Yoğurdun ilk nasıl mayalandığı, çoğu kişi tarafından merak ediliyor. İşte tüm detaylar...

Okullarda münazara konuları arasında da yer alan 'Maya mı yoğurttan yapılır, yoğurt mu mayadan yapılır?' sorusundan da anlaşılabileceği üzere, küçük yaştan itibaren akıllara bir şekilde ilk yoğurdun ne kullanılarak mayalandığı sorusu geliyor. Akılları kurcalayan bu soruya yanıt arayan sizler için hazırladığımız bu yazıda, yorudun mayalanma sürecini ayrıntılı bir şekilde anlattık. Bakın ilk yoğurt ne kullanılarak mayalanmış...

Tarihte yoğurdun ilk olarak nasıl yapıldığı kesin ve net bir şekilde bilinmiyor. Genel olarak yoğurdun mayalama işlemleri için kullanılan ürünün karınca yumurtası olduğu söyleniyor. Eski çağlarda yaşayan insanlar yoğurt elde etmek için karınca yumurtasını kullandığı biliniyor.

İlk yoğurt nasıl yapıldı?

Yoğurt günümüzde en sık tüketilen süt ürünlerinden biridir. Özellikle çorbalarda kıvam sağlamak için kullanılan yoğurt, hem yemeklerin yanında hem de sade olarak çokça tüketiliyor.

Protein ve kalsiyum bakımından da en zengin ve faydalı besinler arasında yer alan yoğurt, kemik ve kas gelişimine yardımcı oluyor. Aynı zamanda kilo vermeye de yardımcı olan yoğurdun fayları saymakla bitmez. Oldukça faydalı bir süt ürünü olan ve yoğurdun ilk kez ne ile mayalandığı merak ediliyor.

Bu konuda yapılan araştırmara göre ilk yoğurt, geçmişte karınca yumurtası ve karınca yumurtası toprağı kullanılarak mayalanmıştır. Daha sonra karınca yumurtası toprağının, yoğurt mayalamak için kullanılmasının pek de uygun ve sağlıklı bir yöntem olmadığı ortaya çıkmış ve sadece karınca yumurtasıyla mayalama işlemine devam edilmiştir. Karınca yumurtası içeriği bakımından süte tutuculuk sağlar. Karınca yumurtasının sağladığı tutuculuk sayesinde kısa sürede yoğurt mayalanabilir, katılaşır, yemeye hazır hale gelir ve sofrada yerini alır. Ayrıca ilk yoğurdun mayalanma süresinin de bugünkü mayalanma süresinden farklı olduğu biliniyor. Ekşi yoğurt yenilebildiği biliniyor.

Yoğurt Mayalama ( Ekşimeyen Tatlı Yoğurt) Tarifi İçin Malzemeler

5 litre inek sütü

1 tatlı kaşığı yoğurt (mümkünse ekşimemiş)

1 silme yemek kaşığı şeker

Yoğurt Mayalama ( Ekşimeyen Tatlı Yoğurt) Tarifi Nasıl Yapılır?

Sütümüzü orta ateşte kaynamaya alıyoruz. Eğer başında duramayacaksanız tencerenin üstüne tahta bir kaşık koymanızı tavsiye ediyoruz kaynayınca taşmaması için, kaynadıktan sonra arada bir kepçeyle sütü havalandırarak 20-25 dk kaynatıyoruz ocağı kapatıyoruz Ve ılımaya bırakıyoruz, arada bir gelip kontrol ediyoruz sütün sıcaklığı çok önemli fazla sıcak olursa ekşir soğuk olursa tutmayabilir. Sütü kontrol ederken serçe parmağımızı süte batırıyoruz 7-8 saniye sonra süt elimizi ısırıyorsa yani sıcaklığını hissettiriyorsa mayalanmaya hazır demektir. Buna uygun sıvı sıcaklığı ölçmeye uygun dereceniz varsa sıcaklık 45 derece olmalı. Yoğurdu mayalayacağımız kabı altına bir bez sererek mayalanma süresinde hareket etmeyeceğinden emin olduğumuz yere alıyoruz. ve 1 yemek kaşığı şekeri süte ekleyip karıştırıyoruz, 1 tatlı kaşığı yoğurdu da bir kaseye alıp çırpıyoruz üzerine sütten ekleyip karıştırdıktan sonra süte ekleyip orda da bir kaç tur karıştırıyoruz ister bu tencerede ister başka bir tencerede veya kavanozlara paylaştırıyoruz, kapların kapaklarını kapatıp sütümüzün üstünü sıcaklığını muhafaza edecek şekilde örtüyoruz ben bir sofra bezi yada işinizi görecek örtü ile 5 saat mayalıyoruz 5 saat sonra eğer yoğurt uyuduysa yani süt katılaştıysa çok fazla hareket ettirmeden buzdolabına kapakları açık bir şekilde kaldırıyoruz 24 saat bekliyoruz 24 saat sonra kapaklarını kapatabilirsiniz.

Püf noktası: Eğer uyumadıysa 1 saat daha bekleyin.

Kavanozda Taş Gibi Yoğurt Nasıl Mayalanır? Tarifi İçin Malzemeler

2,5 litre sut

1 kaşık yoğurt (Ben önceki yaptığım yoğurdumdan mayamı kullandım. Sizde organik yoğurt yoksa, hazır yoğurdunuzun sulu olmayan kısmından kullanın. Süzme yoğurt tarzında, kıvamlı bir yoğurt olmalı)

Kavanozda Taş Gibi Yoğurt Nasıl Mayalanır? Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle tenceremizi sudan geçiriyoruz, içerisine sütümüzü ekliyoruz. Sütümüzün içerisine fincan tabağı koyup, ocağın altını yakıyoruz. Bu işlem, sütümüzün taşmasını engelleyecektir. Hatta bununla ilgili yine kendi sayfamda paylaştığım süt nasıl taşmaz? tarifinden yararlanabilirsiniz. Sütünüzü tencerenize bıraktığınız andaki seviyeye bakınız. İlk baştaki seviyeden bir parmak aşağıya düşünceye kadar, süt kaynatma işlemini devam ettirmelisiniz. Sütün içerisinde bulunan suyun buharlaşıp, yok olmasını sağlamalısınız. Çok fazla kaynatmadığınız zaman, yoğurdunuz sulu olacaktır. Kaynama işlemi bittikten sonra, sütten kepçe yardımıyla kavanozlara boşaltalım. Kavanozları mayalayacak ayarlayacağınız yere götürün ve sabitleyin çünkü mayalandıktan sonra hareket edilmesi iyi olmuyor. Bu şekilde ısı kaybı olmuyor. Alttan da sütün ısı kaybını korumuş oluyoruz. Yerine yerleştirilen kavanozlar, ara ara mayalanma ısısına geldi mi diye bakılmalıdır. Mayalanma ısısına geldiğini anlamak için, küçük parmağımızı kavanozun tam ortasına batırarak içimizden 10’a kadar sayabiliyorsak yani parmağımız ısıya dayanabiliyorsa 10 saniyeye kadar tamamdır. Yalnız sayarken 7 den sonra parmağınızda ısırıklar hissedilmeye başlanmalı. Diğer türlü süt ılık olmuş olur ve istenilen neticeyi elde etmiş olamayız. Tam kıvamına gelen sütün içerisinden 1 kaşık süt alıp, maya yapacağımız 1 çorba kaşığı yoğurdumuzun içine koyup bir kasede karıştırıyoruz ve homojen bir hale gelmesini sağlıyoruz. Sonrasında her kavanozun içine bir tatlı kaşığı maya ekleyip, 5-6 tur karıştırınız. Amaç mayanın her noktaya yayılmasını sağlamak. Mayalama işlemi bittikten sonra, delikli süzgeç ile kavanozların üzerine kapatın ve etrafını güzelce bir bezle sarın. Yalnız eleğin en tepe kısmı açık kalmalı ki, buhar yapıp sulanmasın. 2. bir bez daha üzerine atılmalıdır. İşte o 2. bezle her yanı sarılmalı.