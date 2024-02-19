Yoğurdun içine 1 tutam ekleyip yemek yetiyormuş: En kötü derde çare! Hastalık riski nedeniyle pratik tavsiyeler!

Semizotu en faydalı besinlerden. Uzmanlara göre günde bir tabak yoğurtlu semizotu tüketerek uzun süre hem tok kalmayı sağlıyor hem de vücudun enerjini yüksek tutuyor.

*Besin değerleri bakımından yüksek olan semizotu kas sistemini de güçlendiriyor. Uzmanlar özellikle yoğurt ile beraber tüketildiğinde kas ve kemik sağlığını olumlu etkilediğine dikkat çekiyorlar.

*Kabızlığı önlüyor

*Böbrekte kum ve taşı döküyor

*Cildi ve gözü koruyor

*Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

*Yorgunluk ve depresyona iyi geliyor

Habertürk'te yer alan bir içerikte de yoğurtlu semizotunun faydaları sıralandı. İşte o faydalar.

-A ve C vitamini bolca barındıran semizotu antioksidan görevi vardır.

-Ağız ve akciğer kanseri riskini düşürür.

-Otizm, dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi gelişim bozukluklarını azaltır.

-Şeker hastalarının da tüketebileceği gibi kan şekerini dengeler.

-Alternatif tıpta birçok tarifte yer alan semizotu lapa olarak hazırlanırsa yanıklara ve enfeksiyonlara iyi gelir.

-Siğil problemi olanlar kaynatarak suyunu düzenli kullandıklarında siğilleri döker.

-Egzama ve cilt problemleri olanlar içinde iyileştirme özelliği vardır.YOĞURTLU SEMİZOTU TARİFİ

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Gerekli malzeme listesi;

2 demet (500 g civarı) semizotu,

2 su bardağı süzme yoğurt,

2 diş sarımsak,

Tuz,

Zeytinyağ,

Pul biber.

YOĞURTLU SEMİZOTUNUN HAZIRLANIŞI

*Semizotunu güzelce yıkayıp kurutun,

*Yapraklarını saplarından koparın,

*Saplarını keskin bir bıçakla minicik doğrayın,

*Bir kapta yoğurt, tuz ve rendelenmiş sarımsakları karıştırın,

*Semizotu yapraklarını ve saplarını da ekleyerek harmanlayın,

*Üzerine zeytinyağI ve pul biber gezdirin.

BİR TAVSİYE DAHA;

Uzmanlar yoğurtlu semizotu salatasının daha faydalı olması için 1 tutam kimyon eklenmesini de öneriyorlar. Ayrıca 1 tatlı kaşığı elma sirkesi eklemekte salatanın çok daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır.

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