Yoğurdun bilimsel olarak kanıtlanmış faydaları!

Besin değeri yüksek, laktik asit fermantasyonu sonucunda elde edilen ve canlı laktik asit bakterileri içeren fermente bir süt ürünü olan yoğurt, insan sağlığına inanılmaz faydalarıyla bilinir. Düzenli olarak tüketilen yoğurt, özellikle sindirim sistemine birebir gelir. Uzmanlar yoğurdu şifa deposu olarak tanımlar. Yapılan birçok araştırma yoğurdun kanser düşmanı olduğunu göstermiştir. Ayrıca yüksek miktarda kalsiyum, protein, magnezyum, potasyum, A ve B vitamini içermektedir.

Peki yoğurt nelere iyi gelir? İşte yoğurdun bilimsel olarak kanıtlanmış inanılmaz faydaları...

- Vücuttaki organların gelişmesini ve daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.

- Mide bulantısı ve kusma gibi rahatsızlıklara karşı doğal ilaçtır.

- Kötü kolesterol seviyesini düşürür, iyi kolesterol seviyesini yükseltir. Kalp ve damar sağlığını korur. Kalp krizi riskini en aza indirir.

- Yüksek miktarda B vitamini içeren yoğurt, kemik sağlığına birebirdir. Kemiklerin gelişmesini sağlar, kemik rahatsızlıklarını önler.

- Bağışıklık sistemini güçlendirerek birçok hastalığa karşı vücuda kalkan olur.

- Cilt sağlığına da iyi gelir. Cildin daha parlak ve canlı görünmesini sağlar.

- Sivilce ve akne oluşumunun önüne geçer.