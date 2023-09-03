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Spor Yoğun yağış Süper Lig'de maç erteletti
Spor

Yoğun yağış Süper Lig'de maç erteletti

Yeniakit Publisher
2023-09-03 20:03:00 -
Yoğun yağış Süper Lig'de maç erteletti

Süper Lig'in 4'üncü haftasındaki Samsunspor - İstanbulspor maçı sağanak yağış sebebiyle ertelendi.

Süper Lig'in 4. haftasında Samsunspor, sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 19:15'te başlayan maç, sağanak yağış engeline takıldı.

Karşılaşma sağanak yağışın şiddetini artırmasıyla 12. dakikada durdu. Saha zeminin su ile kaplı olması üzerine hakem Burak Şeker topu bir kaç kez havaya attı.

Top yerde sekmeyinde iki takım teknik direktörü ile görüştü. İki takım futbolcuları ve hakemler soyunma odasına giderken saha temizleme işlemleri başlatıldı.

15 dakika sonra zemini kontrol etmek için tekrar sahaya çıkan Burak Şeker, zemin koşullarını futbol elverişli bulmadı ve karşılaşmayı tatil etti.


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