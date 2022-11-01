Yoğun katılımlı organizasyonlar için hayati uyarı

Yeni Akit Ankara

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Nuri Bingöl, Güney Kore'nin başkenti Seul'de Cadılar Bayramı kutlamasında yaşanan ve 154 kişinin ölümüyle sonuçlanan izdihama ilişkin değerlendirmede bulundu.

Katılımın kalabalık olması facialara yol açabilir

Güney Kore’deki üzücü olayın benzer etkinliklere dikkat çektiğini kaydeden İSG uzmanı, Dr. Nuri Bingöl, bu tip organizasyonlarda insan sayısının kapasitenin çok üstüne çıkmasının facialara yol açabilecek sebeplerin başında geldiğini söyledi.

Risk analizleri yapılmalıdır

Böylesi organizasyonlardan önce planlamanın iyi yapılmasının önemine işaret eden Dr. Nuri Bingöl, “Etkinlik öncesi planlamanın iyi yapılması, kapasite kullanımı ve bu kapasiteye göre risk analizleri önem arz etmektedir. Alana sığabilecek sayının en az yüzde 10 altında planlama yapılması ve bu sayıda kişinin alınması, acil durum tedbirleri ile birlikte değerlendirilmelidir.” dedi.

Tahliye yolları önceden planlanmalı ve sürekli açık tutulmalı

Dr. Nuri Bingöl, “Olası bir tıkanma ya da ani bir kalp krizi gibi hastalık durumunda veya yaralanmada acil durum ekiplerinin ulaşımı dahil planlama genişletilmelidir. İnsanların tahliye edileceği kaçış yolları önceden planlanarak sürekli açık tutulmalıdır.” uyarısında bulundu.

Metro ve Marmaray da riskli

İzdiham benzeri durumların büyük şehirlerde metro ve Marmaray’da bile söz konusu olabilecek durumlar olduğunu ifade eden Dr. Nuri Bingöl, “Trenlerin bir iki tanesinin yoğun zamanlarda gecikmesi ve insan kalabalığının artmasının önüne geçilmesi mümkün olmadığında, iyi de bir acil durum planlaması yapılmadığında istenmeyen durumların yaşanması söz konusu olabilir. Oluşan yoğunluk ve izdiham nedeniyle raylara düşebilecek olanlardan tutun, insanların birbirini ezebilecek noktaya varabilecek ölçüde vahim durumlar ile karşılaşılabilir. Turnikeler bu gibi zamanlar da kapatılarak istasyonlardaki kalabalık sınırlandırılmalıdır.” dedi.

Yetkililerin uyarıları dikkate alınmalı

Dr. Nuri Bingöl, kalabalık esnasında insanların yetkililer tarafından yapılan uyarılara panik yapmadan harfiyen uymalarının, yönlendirilen noktalara ulaşmalarının ve acil durum ekiplerine yardımcı olmalarının gerektiğinin altını çizdi.