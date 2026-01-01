  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yoğun kar yağışı! İstanbul yönüne giden ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor
Dünya

Yoğun kar yağışı! İstanbul yönüne giden ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Yoğun kar yağışı! İstanbul yönüne giden ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

D-100 kara yolunun Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde İstanbul yönüne giden ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Çankırı'da, D-100 kara yolunun Çerkeş ilçesi mevkisinde İstanbul yönüne giden ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Çerkeş ilçesinde D-100 kara yolunda önlem alan polis ekipleri, tır sürücülerini ilçe merkezine ve akaryakıt istasyonlarına yönlendiriyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

 

Kastamonu'dan Kocaeli'ne giden tır sürücüsü Bora Başak, Karayolları ekiplerinin belirli bir yere kadar mücadele edebildiğini belirterek, "Kolluk kuvvetlerimiz bize ne derlerse yerine getiriyoruz. Şu an için beklemeye devam ediyoruz." dedi.

Tır sürücüsü Ferhat Barışçı ise bu yıl beklenmedik bir kar yağışı olduğunu kaydetti.

