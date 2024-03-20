  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Son seçim anketi sonuçları açıklandı! Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı olay oldu

Türkiye'nin son hamlesinin ardından PKK tutuştu! Terör elebaşısından itiraf gibi açıklamalar

Gözler TCMB’de! Altının akıbeti bu kararın ardından belli olacak

Abdullah Ağar'dan kritik uyarı: Türkiye'nin 140 yılına daha mal olabilir

MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! 1 askerimiz şehit oldu 6 terörist öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimler öncesi kritik çağrı!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin acı gerçeği yüzümüze vurdu: Ekrem İmamoğlu baş aktör çıktı

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’la ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıracak iddia! Seçim sonrası bunu yapacaklar

Bahçeli'nin Erdoğan'a çağrısının ardından MHP'li Yalçın'dan flaş açıklama

Burcu Köksal'ın ardından CHP'de bir DEM Parti isyanı daha! 'Şerefsizlere yakın değilim'
Aktüel Yoğun kar yağışı ağaç devirdi!
Aktüel

Yoğun kar yağışı ağaç devirdi!

Yeniakit Publisher
2024-03-20 01:31:00 - 2024-03-20 01:35:08
Yoğun kar yağışı ağaç devirdi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "dikkatli olunmalı" uyarısıyla duyurduğu kar yağışı Doğu Anadolu bölgesini etkisi altına aldı.

Van'da yoğun kar yağışına dayanamayan Cumhuriyet Caddesi üzerindeki ağaç yola devrildi.

Kar yağışı Van'da akşam saatlerinde şiddetini arttırdı. Yağış nedeniyle Van'ın en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Şehir Parkı'ndaki ağaç, karın ağırlığına dayanamayarak yola devrildi. Olay esnasında güzergahta herhangi bir aracın bulunmaması ise olası facianın önüne geçti.

 

Trafiğe kapatılan yol itfaiye ekiplerinin ağacı kaldırılmasıyla normale döndü. Ağacın yanı sıra cadde boyunca asılı olan Türk bayrakları ile parti bayrakları da karın ağırlığına dayanamayıp yola düştü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bayraklar polis, itfaiye ve vatandaşların yardımıyla yerden alındı.

Öte yandan Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada kar yağışı sebebiyle eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Meteoroloji'den son dakika kar uyarısı! Perşembeden itibaren etkili olacak
Meteoroloji'den son dakika kar uyarısı! Perşembeden itibaren etkili olacak

Gündem

Meteoroloji'den son dakika kar uyarısı! Perşembeden itibaren etkili olacak

Meteoroloji uyardı! Mart ayının son günlerinde kar fena vuracak!
Meteoroloji uyardı! Mart ayının son günlerinde kar fena vuracak!

Gündem

Meteoroloji uyardı! Mart ayının son günlerinde kar fena vuracak!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23