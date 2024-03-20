Yoğun kar yağışı ağaç devirdi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "dikkatli olunmalı" uyarısıyla duyurduğu kar yağışı Doğu Anadolu bölgesini etkisi altına aldı.
Van'da yoğun kar yağışına dayanamayan Cumhuriyet Caddesi üzerindeki ağaç yola devrildi.
Kar yağışı Van'da akşam saatlerinde şiddetini arttırdı. Yağış nedeniyle Van'ın en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Şehir Parkı'ndaki ağaç, karın ağırlığına dayanamayarak yola devrildi. Olay esnasında güzergahta herhangi bir aracın bulunmaması ise olası facianın önüne geçti.
Trafiğe kapatılan yol itfaiye ekiplerinin ağacı kaldırılmasıyla normale döndü. Ağacın yanı sıra cadde boyunca asılı olan Türk bayrakları ile parti bayrakları da karın ağırlığına dayanamayıp yola düştü.
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Bayraklar polis, itfaiye ve vatandaşların yardımıyla yerden alındı.
Öte yandan Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada kar yağışı sebebiyle eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.