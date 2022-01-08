  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Yoğun kar yağışı 525 kişiyi hastanelik etti!
Dünya

Yoğun kar yağışı 525 kişiyi hastanelik etti!

Japonya’nın başkenti Tokyo’da etkisini sürdüren şiddetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 525 kişi kayıp düşerek hastanelik oldu. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), geçtiğimiz Perşembe günü 4 yıllık aranın ardından ilk kez başkent Tokyo için yoğun kar yağışı uyarısı yapmış, ayrıca ülkenin farklı kesimlerinde 99 uçuş hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 12:18:00 -
Yoğun kar yağışı 525 kişiyi hastanelik etti!

Japonya’da geçtiğimiz Perşembe günü başta Tokyo olmak üzere Kanto bölgesinin geniş kesimlerinde etkili olan şiddetli kar yağışının bilançosu ağırlaştı.

Tokyo İtfaiye Departmanı’ndan yapılan açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle kayarak düşen ve hastanelik olan kişi sayısının 525’e yükseldiği bildirildi. Perşembe akşam saatleri itibariyle 10 santimetreyi bulan kar nedeniyle yaralananların yaşının 1 ila 100 arasında değiştiği kaydedildi. Cuma sabahına kadarki süre zarfında dev metropolde 77 trafik kazası meydana geldiği açıklandı. Tokyo’daki bir köprüde yaklaşık 100 aracın geçici süreyle mahsur kaldığını duyuran yetkililer, başkent genelindeki 14 güzergahta ulaşımın kar nedeniyle geçici olarak aksadığını ifade etti.

Bilanço ağırlaştı

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), geçtiğimiz Perşembe günü 4 yıllık aranın ardından ilk kez başkent Tokyo için yoğun kar yağışı uyarısı yapmış, ayrıca ülkenin farklı kesimlerinde 99 uçuş hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Buzlanma riskine dikkat çeken uzmanlar, kara ulaşımında yaşanabilecek aksamalar konusunda uyarmıştı. Tokyo İtfaiye Departmanı’ndan dün yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre kar ve buzlanma nedeniyle 215 kişinin hastanelik olduğu ifade edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay