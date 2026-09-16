  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Oh olsun' dedirten gelişme: Savaş helikopteri sırasını kaybettiler Altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte gram, çeyrek ve tam altın fiyatı Okul kantinlerinde yeni dönem: 3 Bakanlık kararıyla tümü kaldırıldı! İzmir Otoyolu'nda büyük kaza: Çok sayıda yaralı var! Türkiye'nin kanayan yarası: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti! Türkiye’nin sağlıkta yükselişi sürüyor! Kanser tedavisinde tarihi başarı
Aktüel
6
Yeniakit Publisher
Okul kantinlerinde yeni dönem: 3 Bakanlık kararıyla tümü kaldırıldı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Okul kantinlerinde yeni dönem: 3 Bakanlık kararıyla tümü kaldırıldı!

Yeni eğitim-öğretim yılında okul kantinlerinde satılan ürünlere yönelik yeni düzenleme hayata geçirildi. Üç bakanlığın ortak kararıyla cips, patates kızartması ve asitli içeceklerin yanı sıra bazı şekerli ve dolgulu ürünlerin satışına da yasak getirildi. Yenilenen kantin düzenlemesiyle öğrencilerin daha sağlıklı beslenmesi hedeflenirken, kantinlerde satışına izin verilen ürünler de yeniden belirlenmiş oldu. Okulların pazartesi günü açılmasıyla birlikte gözler, çocukların beslenmesine çevrildi. Yeni eğitim ve öğretim yılında 3 bakanlık işbirliği yaparak okul kantinlerinde bir dizi önlem aldı. Artık bu işletmelerde asitli içecekler, cipsler, patates ve benzeri yağda kızartılmış yiyecekler, şekerlemeler, kremalı çikolata ve dolgulu paketli gıdalar artık satılmayacak.

#1
Foto - Okul kantinlerinde yeni dönem: 3 Bakanlık kararıyla tümü kaldırıldı!

TOSTLARDA ERİTME PEYNİR KULLANIMINA YASAK Bir diğer yasak peynire geldi. Tostlarda eritme peynir kullanmak da yasaklandı. Halk arasında krem peynir olarak bilinen peynirler artık kantinlerde yapılan tostlarda kullanılmayacak. Tostta ise en az 20 gram peynir kullanma zorunluluğu da getirildi. Veliler, kantinlerde sağlıksız atıştırmalıklara yasak gelmesini destekliyor; çocukların beslenmelerinin evde hazırlanmasının ekonomik olarak daha uyguna geleceğini ifade ediyor. İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, bazı ürünlerde revize yapıldığını ifade ederek çok şekerli ürünlere yasak geldiğini ve ambalajlı ürünlerin ise 200 kaloriyi geçmemesi gerektiğini dile getirdi.

#2
Foto - Okul kantinlerinde yeni dönem: 3 Bakanlık kararıyla tümü kaldırıldı!

"ÇOCUKLARIN BESLENMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELEN FEDAKARLIĞI YAPIYORUZ" Osmanoğlu, yeni eğitim öğretim yılında kantin fiyatlarında yüzde 6,2 oranında fiyat artışının gerçekleştirildiğini ifade edip 90 lira olan tostun 100 liraya yükseldiğini ifade etti. Bir tost bir de ayranın toplam maliyetinin 130 lira olduğunu söyleyen Osmanoğlu, "Çocukların beslenmesi için elimizden gelen fedakarlığı yapıyoruz." dedi.

#3
Foto - Okul kantinlerinde yeni dönem: 3 Bakanlık kararıyla tümü kaldırıldı!

HAFTALIK KANTİN MASRAFI 650 LİRAYI BULUYOR Kantinlerde bu yıl simit 30 lira, açma ve poğaça 35 lira olacak. Tavuk dönerin fiyatı 145 lira olarak belirlendi. Yarım litre suyun fiyatı 15 lira, çayın ise 25 lira oldu. Soğuk sandviç fiyatı 100 lira ile 125 lira arasında değişirken hamburger 160 liradan, ekmek arası köfte ve et dürüm ise 180 liradan satılıyor.

#4
Foto - Okul kantinlerinde yeni dönem: 3 Bakanlık kararıyla tümü kaldırıldı!

TABLDOT YEMEK GÜNLÜK 245 LİRA OLACAK Okullarda üç çeşit yemeğin fiyatı 245, dört çeşit yemeğin fiyatı ise 285 lira olarak belirlendi. Günlük olarak 130 liradan hesap edince öğrencilerin 650 lira haftalık kantin masrafı ortaya çıkıyor.

#5
Foto - Okul kantinlerinde yeni dönem: 3 Bakanlık kararıyla tümü kaldırıldı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

adem yağcı

Doğru karar inşallah söylemde kalmaz kantincinlerin işi gücü çocukları sömürmek
TÜM YORUMLARA GİT
BAE'den İsrail'in uykusunu kaçıran Suriye hamlesi
Dünya

BAE'den İsrail'in uykusunu kaçıran Suriye hamlesi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, terör devleti İsrail'in zaman zaman kalleş saldırılarla hedef a..
Saraydaki gizli patron ifşa oldu! Beyaz Saray’ı sarsacak skandalı bizzat aile üyeleri itiraf etti!
Gündem

Saraydaki gizli patron ifşa oldu! Beyaz Saray’ı sarsacak skandalı bizzat aile üyeleri itiraf etti!

ABD siyasetini çalkalayan dev iddia sonunda ilk ağızdan doğrulandı! ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr. ile çiçeği burnunda eş..
Silivri’deki sır ölümde ikinci tutuklama! Gazeteci Selahattin Günday’a şok karar!
Gündem

Silivri’deki sır ölümde ikinci tutuklama! Gazeteci Selahattin Günday’a şok karar!

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in talimatıyla raftan indirilen ve takipsizlik kararı kaldırılan soruşturma kapsamında yürütülen operasyonlarda ye..
Tek örnek Kaşif Kozinoğlu değil… Dizilerde yıllarca bakın ne mesajlar verilmiş!
Gündem

Tek örnek Kaşif Kozinoğlu değil… Dizilerde yıllarca bakın ne mesajlar verilmiş!

Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi senaristlerinin ifadeye çağrılması, televizyon dizileri üzerinden ve..
LGBT’lilere operasyona karşı utanç yazı! Taşgetiren yine kılçıklığını yaptı
Gündem

LGBT’lilere operasyona karşı utanç yazı! Taşgetiren yine kılçıklığını yaptı

Akit TV’de usta gazeteci Ali Karahasanoğlu’nun Manşetlerin Dili programında sert ifadelerle eleştirdiği Taşgetiren, küresel sermaye tarafınd..
Tazminat iftirası çöktü! YP’li vekilin 100 milyon dolar iddiası yalan çıktı
Gündem

Tazminat iftirası çöktü! YP’li vekilin 100 milyon dolar iddiası yalan çıktı

Ticaret Bakanlığı, Yeni Parti Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın Çinli otomobillere yönelik ek vergiler nedeniyle Türkiye’nin DTÖ’de davayı k..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23