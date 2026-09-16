Okul kantinlerinde yeni dönem: 3 Bakanlık kararıyla tümü kaldırıldı!
Yeni eğitim-öğretim yılında okul kantinlerinde satılan ürünlere yönelik yeni düzenleme hayata geçirildi. Üç bakanlığın ortak kararıyla cips, patates kızartması ve asitli içeceklerin yanı sıra bazı şekerli ve dolgulu ürünlerin satışına da yasak getirildi. Yenilenen kantin düzenlemesiyle öğrencilerin daha sağlıklı beslenmesi hedeflenirken, kantinlerde satışına izin verilen ürünler de yeniden belirlenmiş oldu. Okulların pazartesi günü açılmasıyla birlikte gözler, çocukların beslenmesine çevrildi. Yeni eğitim ve öğretim yılında 3 bakanlık işbirliği yaparak okul kantinlerinde bir dizi önlem aldı. Artık bu işletmelerde asitli içecekler, cipsler, patates ve benzeri yağda kızartılmış yiyecekler, şekerlemeler, kremalı çikolata ve dolgulu paketli gıdalar artık satılmayacak.