İzmir Otoyolu'nda büyük kaza: Çok sayıda yaralı var!
İstanbul-İzmir Otoyolu’nda gece saatlerinde 5 otomobil, otobüs ve TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.
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İstanbul-İzmir Otoyolu’nda gece saatlerinde 5 otomobil, otobüs ve TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.
Yalova'da gerçekleşen kaza, gece saatlerinde İstanbul–İzmir Otoyolu Kılıç Kavşağı Bursa istikametinde meydana geldi. Otoyolda 5 otomobil, otobüs ve TIR'ın karıştığı zincirleme kaza üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan 11 yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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