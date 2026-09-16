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İzmir Otoyolu'nda büyük kaza: Çok sayıda yaralı var!

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İzmir Otoyolu'nda büyük kaza: Çok sayıda yaralı var!

İstanbul-İzmir Otoyolu’nda gece saatlerinde 5 otomobil, otobüs ve TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

#1
Foto - İzmir Otoyolu'nda büyük kaza: Çok sayıda yaralı var!

Yalova'da gerçekleşen kaza, gece saatlerinde İstanbul–İzmir Otoyolu Kılıç Kavşağı Bursa istikametinde meydana geldi. Otoyolda 5 otomobil, otobüs ve TIR'ın karıştığı zincirleme kaza üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#2
Foto - İzmir Otoyolu'nda büyük kaza: Çok sayıda yaralı var!

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan 11 yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

#3
Foto - İzmir Otoyolu'nda büyük kaza: Çok sayıda yaralı var!

Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

#4
Foto - İzmir Otoyolu'nda büyük kaza: Çok sayıda yaralı var!

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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