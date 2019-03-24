0553 313 94 23

Yoğun bakımdaki kızını ziyarete giderken araba çarptı! Çaresiz kadın yardım bekliyor

Uşak'ta ağır bir trafik kazası geçiren kızını hastanede ziyarete giderken otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan Bedia Demir, tedavi masrafları için hayırseverlerden yardım bekliyor.

24 Mart 2019 Pazar 17:50
Yoğun bakımdaki kızını ziyarete giderken araba çarptı! Çaresiz kadın yardım bekliyor

Uşak’ta 28 yaşındaki kadın geçirdiği trafik kazasının ardından 8 aydır yoğun bakımda tedavi görüyor. Kızını görmeye giderken kaza geçiren anne ise engelli oğluna tutunarak hayatta kalmaya çalışıyor. Yaşanan aile dramı görenlerin yüreklerini sızlatıyor.

Uşak’ta yaşayan Bedia Demir (49) isimli kadın ve ailesinin 8 ayda başından geçen olaylar büyük üzüntüye sebep oldu. Eşinden yaklaşık 15 yıl önce boşanan Bedia Demir, kızı Sevda ve ağır engelli oğlu ile birlikte yaşarken 26 Ağustos 2018 tarihinde kızı Sevda’nın geçirdiği trafik kazası sonrası çileye dönüşen hayatında yeni bir dönem başladı.

8 aydır sadece gözlerini açıyor

28 yaşındaki Sevda geçirdiği kaza sonrası yaklaşık 4 ay yoğun bakımda kaldı. Halen Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif serviste tedavi gören Sevda’nın tek yapabildiği gözlerini açabilmek. Bunun haricinde hareket etme, konuşma, duyma gibi hayati fonksiyonları henüz çalışmıyor. Sevda’nın geçirdiği ağır kaza sonrası kafatasının bir kısmı alınarak karın bölgesine yerleştirildi. 14 Aralık 2018 günü ise yoğun bakımdaki kızını ziyarete giden anne Bedia Demir dönüş yolunda bir otomobilin çarpması neticesi ağır yaralı olarak özel hastaneye kaldırıldı.

Anne hala yürüyemiyor

Yaklaşık 3 ay yoğun bakım ve tedavi süreci sonrası kırılan ayaklarının ve vücudunun hasar gören yerlerinin iyileşmesini bekleyen anne halen yürüyemiyor. Taburcu edildikten sonra kardeşinin evinde hayata tutunmaya çalışıyor. Anne Bedia Demir’in geçirdiği kaza sonrası evde yalnız kalan 25 yaşındaki ağır engelli oğluna ise devlet sahip çıkarak bakım ve masrafları karşılayıp koruma altına aldı. Bu yaşanan acı olayların ardından anne Bedia Demir erkek kardeşinin bodrum katında bulunan evin bir odasında hayat mücadelesini sürdürmeye çalışıyor. Ağır engelli oğluna bağlanan maaşla yıllardır hayatını sürdüren Bedia Demir oğlunun devlet korumasına alınmasının ardından bir gelirinin kalmadığını belirterek, hayırsever ve devlet büyüklerinden yardım beklediğini söyledi.

Yardım bekliyorlar

Acılı anne hastanede yatan kızına bakıcı tuttuklarını artık geliri olmadığı için ödeme yapamadığını ve kızının da hastaneden çıkarılarak evde tedavisinin sürmesi gerektiğini duyunca dünyası bir kez daha başına yıkıldı.

Halen yatağa mahkum yaşayan anne Bedia Demir İHA muhabirine yaptığı açıklamada, bir an önce iyileşip çocuklarına kendi bakmak istediğini ifade ederek şunları söyledi:

“Kızım kaza geçirdikten sonra aylarca yoğun bakımda ve hastanede kaldı. 14 Aralık günü kızımı hastanede ziyaret ettim. Hastaneden çıkıp ameliyat günleri gelinceye kadar kalacağımız doğalgazlı bir ev tutmak için giderken bana da araba çarptı. Bende baya kötü şekilde hastaneye kaldırılmışım. Bir şekilde hayatta kaldım. Sonra kızımla ben ayrı hastanelerde her şeyden habersiz yoğun bakımlarda yatarken kendime geldiğimde, engelli oğlumun devletin korumasına alındığını öğrendim. Çok zor günler geçiriyoruz. Benim ayaklarım tutmuyor, yatağa mahkum kaldım. Evlatlarımın biri hastanede, biri yurtta göremiyorum. Kızıma hastanede bakıcı tuttuk, zorda olsa kardeşlerim desteği ile ödüyorum. Şimdi de hastaneden çıkarılması gerekiyormuş. Ben daha kendime bakamıyorum. Kızıma nasıl bakacağım. Devlet büyüklerimden kızımın daha ileri bir hastanede tedavisi için yardım bekliyorum. Kendim bir an önce iyileşip evlatlarıma bakmak istiyorum. Allah rızası için hayırsever vatandaşlardan ve devlet büyüklerimden yardım eli bekliyorum. Evinde kaldığım kardeşim de işten çıkarıldı. Onlara da yük oluyorum.”

Bedia Demir’e en çok yardım eden yeğeni Uşak Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinde okuyan Recep Kara da, “Halamın kızı büyük kaza geçirdi, arkasından halam kendisi kaza geçerdi. Çok şükür hayattalar, biz elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Fakat maddi ve diğer imkanlarımız kısıtlı olduğu için bir yere kadar yetebiliyoruz. Birçok resmi yere başvuru yapıldı. Fakat olumlu sonuç alınmadı. Kendisi de şimdi bu durumda bizimde elimizden pek bir şey gelmiyor. İnsanların yardımlarını bekliyoruz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 17:50
  1. Uşak
  2. Bedia Demir
  3. yardıma muhtaç aile
  4. çaresiz kadın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump, Golan Tepeleri'ndeki "İsrail egemenliğini" tanıyan kararnameyi yarın imzalayacak
    1. Trump, Golan Tepeleri'ndeki "İsrail..
    2. Önce servisle çarpıştı ardından..
    3. Şenol Güneş açıkladı: İdmanı bıraktı...
    4. Şehidin cenazesi Tokat’a getirildi
    5. Mehmet Kocadon; “Muğla’mızın bütün..
    6. "Bisikletçiler görevde, hedef temiz..
    7. Kılıçdaroğlu, Kartal'da halka hitap etti
    8. Cumhur İttifakı'nın "Büyük İstanbul..
    9. Muhafazakâr Yükseliş Partisi,..
    10. Cumhur İttifakı'nın "Büyük İstanbul..
    11. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    12. Köşk adayı Veli Tuna gençlerle bir..
    13. Kazada hayatını kaybeden komando son..
    14. Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme!
    15. Yoğun bakımdaki kızını ziyarete..
    16. Otomotiv fabrikasından zehirlenmeye..
    17. Kazada yaşamını yitiren komanda Doğan,..
    18. Akhisarspor’da kaleci Faith Öztürk’e..
    19. Nasıranlı gençlerle bir araya geldi
    20. Malatya Yeşilyurt Belediyespor lidere..
    21. Mikail Sülük seçim çalışmalarını hız..
    22. Brexit başına bela oldu: May'e 'darbe'..
    23. Gürkan’dan seçim ziyaretleri
    24. Afganistan’ın Kunduz bölgesine hava..
    25. Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
    26. Adıyaman 1954 Spor:1 - Düzce Spor:0
    27. En güzel Van kedisi "Spak"
    28. Başkan Çerçioğlu, Çakırbeyli Köy..
    29. Afganistan'da hava saldırısında..
    30. Muhtar Mehmet Özpolat’ın kalp..
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında