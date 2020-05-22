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Yoğun bakımda Kovid-19 tedavisi gören kişi immün plazma tedavisiyle sağlığına kavuştu

Yeniakit Publisher
2020-05-22 17:37:39 -
Yoğun bakımda Kovid-19 tedavisi gören kişi immün plazma tedavisiyle sağlığına kavuştu

AYDIN (AA) - Aydın'da yoğun bakımda Kovid-19 tedavisi gören hasta, immün plazma tedavisi uygulanarak sağlığına kavuşup taburcu edildi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Yaşar Akkaya (58), 22 Nisan'da Kovid-19 teşhisiyle Aydın Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Durumu ağırlaşan Akkaya, daha sonra yoğun bakıma alındı. Bir süre yoğun bakım ünitesinde kalan hastaya immün plazma tedavisi uygulandı.

Tedavi sonrası sağlığına kavuşan Akkaya, taburcu edildi.

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