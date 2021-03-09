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Medya Yoğun bakıma alınan Bir Zamanlar Çukurova oyuncuyla ilgili flaş açıklama geldi
Medya

Yoğun bakıma alınan Bir Zamanlar Çukurova oyuncuyla ilgili flaş açıklama geldi

Koronavirüs tedavisi nedeniyle yoğun bakıma alınan Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Selin Yeninci'den iyi haber geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 10:19:00 -
Yoğun bakıma alınan Bir Zamanlar Çukurova oyuncuyla ilgili flaş açıklama geldi

Koronavirüse yakalanan oyuncu Selin Yeninci, 11 gündür tedavi gördüğü Adana'daki özel hastaneden taburcu oldu.

Taburcu olurken doktorlarına ve ilgili tüm sağlık personeline teşekkür eden oyuncu Selin Yeninci, “Sağlık çalışanları tüm gücüyle Covid-19’a karşı mücadele ediyor. Benim için çok zor ve acı dolu bir süreci sayelerinde atlatmış oldum. Bunun için başta doktorum Aydın Halefoğlu olmak üzere tüm ekibine çok teşekkür eder, Covid-19’la ve diğer önemli hastalıklarla mücadele eden tüm hastalara acil şifalar diliyorum" dedi.

Oyuncunun tedavisi hakkında bilgi veren Acıbadem Adana Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Soyupak ise şunları söyledi:

“Hastamız Selin Yeninci, 21 Şubat 2021 tarihinde başlayan boğaz ağrısı, kas ve eklem ağrısı, halsizlik şikayeti üzerine yapılan PCR testi ile Covid-19 tanısı almış. Şikayetlerinin artması üzerine hastanemize başvuran Selin Yeninci’nin 26 Şubat 2021 tarihinde hastanemizin yoğun bakım servisine yatışı yapılmıştır. Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Aydın Halefoğlu tarafından takip edilen hastamız, 11 gün hastanemizde tedavi görmüştür. 6 Şubat’ta yapılan PCR testinin negatif gelmesi ve şikayetlerinin düzelmesi nedeniyle, 8 Mart’ta taburcu ettik. Kendisine geçmiş olsun diyor ve bu vesileyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü kutlayarak sağlıklı günler diliyoruz.”

 

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