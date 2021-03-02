Yoğun bakıma alınan Bir Zamanlar Çukurova oyuncusuyla ilgili flaş gelişme

Başrollerinde Hilal Altınbilek, Hande Soral ve Murat Ünalmış'ın rol aldığı ATV'nin sevilen yapımlarından olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde oynadığı Saniye karakteri ile oyunculuğu konuşturan ünlü oyuncu Selin Yeninci, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmış ve durumunun ağırlaşması nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Selin Yeninci'nin sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ATV'de ekrana getirilen başrollerini Hilal Altınbilek, Hande Soral ve Murat Ünalmış'ın paylaştığı izleyenleri ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'nun Saniye'si Selin Yeninci geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı.

Koronavirüsü ağır geçiren ünlü oyuncu Selin Yeninci daha sonra tedavisine devam edilmek üzere yoğun bakıma kaldırıldı. Sevenlerini korkutan Selin Yeninci'nin sağlık durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Selin Yeninci'nin sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Yeninci'nin tedavisinin sürdüğü ve durumunun da hızla iyiye gittiği açıklandı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteri ile kısa sürede büyük bir hayran kitlesi olan Selin Yeninci'nin gıda takviyeleriyle iyileşmeye çabaladığı da gelen bilgiler arasında yerini alıyor.