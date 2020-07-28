YKS’ye İmam Hatip damgası

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Üniversite sınavlarına bu yıl da İmam Hatip talebeleri damga vururken, İHL’li Oğuzhan Başak ile Elif Sude Meydan, TYT Türkiye birincisi oldu.

YKS’nin 'İnci'leri

Milyonlarca gencin ter döktüğü YKS maratonunda İmam Hatipliler ‘derece’ başarısı göstererek yine yüz akı oldu. Antalya Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Oğuzhan Başak ile Erzincan TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Elif Sude Meydan TYT Türkiye birincisi, Denizli İmam Anadolu İmam Hatip’ten Ayşe Zeren Yüce Sözel Türkiye 3’üncüsü, Sümeyra Karacan Eşit Ağırlık’ta Türkiye 4’üncüsü oldu.

İşte üniversite sınavlarında ilk bine girme başarısı gösteren İmam Hatiplilerden bazıları:

Kusem Betül Uzun TYT Türkiye 3’üncüsü

Fatma Eminnevabi TYT 4’üncüsü, YKS 541’incisi,

Enise Nur Zümrüt Çavuş TYT 38’inci, Sayısal 448’inci

Yiğit Enes Özkul YKS Sözel 44’üncü, Eşit Ağırlık 161’inci

Kübra Şule Çavaş YKS 64’üncü

Hayati Yusuf Mantar 68’inci

Beytullah Kaydul SÖZ 82’inci,

İrem Cengiz Y-TYT 123’üncü

Yusuf Sina Baysan 125’inci,

Saliha Alçiçek Y-SÖZ 206’ıncı

Eren Öztürk Y-SÖZ 285’inci,

A.Selim Çelikbilek 252’inci

Hasan Özdağ EA Türkiye 290’ıncı,

Ahmet Zahit Güney SÖZ 344’üncü,

Betül Özgen EA 455’inci,

Handenur Altuncu YKS 429’uncu,

Hatice Kübra Acar YKS-SÖZ 556’ıncı,

Zeynep Ezgi Kurban Y-TYT 570’inci

Hilal Çelikyürek 665’inci,

Rüveyda Kaya Y-SÖZ 868’inci,

Hilal Tunç SÖZ 928’inci

Alperen Apaydın 948’inci,

İhsan Kaynar 995’inci...