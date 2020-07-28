YKS’ye İmam Hatip damgası
İmam Hatip öğrencileri YKS-TYT’ye de damga vurdu. Milyonlarca gencin ter döktüğü YKS maratonunda İmam Hatipliler ‘derece’ başarısı göstererek yine yüz akı oldu. Antalya’dan Oğuzhan Başak ile Erzincan’da Elif Sude Meydan TYT Türkiye birinciliğine ulaşırken, Ayşe Zeren Yüce Sözel Türkiye 3’üncüsü, Sümeyra Karacan Eşit Ağırlık’ta Türkiye 4’üncüsü oldu. İlk binde yüzlerce İHL’li yer aldı.
HABER MERKEZİ
Üniversite sınavlarına bu yıl da İmam Hatip talebeleri damga vururken, İHL’li Oğuzhan Başak ile Elif Sude Meydan, TYT Türkiye birincisi oldu.
YKS’nin 'İnci'leri
Milyonlarca gencin ter döktüğü YKS maratonunda İmam Hatipliler ‘derece’ başarısı göstererek yine yüz akı oldu. Antalya Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Oğuzhan Başak ile Erzincan TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Elif Sude Meydan TYT Türkiye birincisi, Denizli İmam Anadolu İmam Hatip’ten Ayşe Zeren Yüce Sözel Türkiye 3’üncüsü, Sümeyra Karacan Eşit Ağırlık’ta Türkiye 4’üncüsü oldu.
İşte üniversite sınavlarında ilk bine girme başarısı gösteren İmam Hatiplilerden bazıları:
Kusem Betül Uzun TYT Türkiye 3’üncüsü
Fatma Eminnevabi TYT 4’üncüsü, YKS 541’incisi,
Enise Nur Zümrüt Çavuş TYT 38’inci, Sayısal 448’inci
Yiğit Enes Özkul YKS Sözel 44’üncü, Eşit Ağırlık 161’inci
Kübra Şule Çavaş YKS 64’üncü
Hayati Yusuf Mantar 68’inci
Beytullah Kaydul SÖZ 82’inci,
İrem Cengiz Y-TYT 123’üncü
Yusuf Sina Baysan 125’inci,
Saliha Alçiçek Y-SÖZ 206’ıncı
Eren Öztürk Y-SÖZ 285’inci,
A.Selim Çelikbilek 252’inci
Hasan Özdağ EA Türkiye 290’ıncı,
Ahmet Zahit Güney SÖZ 344’üncü,
Betül Özgen EA 455’inci,
Handenur Altuncu YKS 429’uncu,
Hatice Kübra Acar YKS-SÖZ 556’ıncı,
Zeynep Ezgi Kurban Y-TYT 570’inci
Hilal Çelikyürek 665’inci,
Rüveyda Kaya Y-SÖZ 868’inci,
Hilal Tunç SÖZ 928’inci
Alperen Apaydın 948’inci,
İhsan Kaynar 995’inci...