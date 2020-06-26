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YKS’ye gireceklere otobüsler ücretsiz mi? Toplu taşıma araçları yarın ücretsiz mi?

Milyonlarca öğrenci cumartesi ve pazar YKS sınavına girecek. Gelen son dakika haberine göre; İstanbul'da hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında toplu ulaşım araçları, öğrenci ve sınav görevlilerine ücretsiz olacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 16:00:00 - 2020-06-26 16:02:40
YKS’ye gireceklere otobüsler ücretsiz mi? Toplu taşıma araçları yarın ücretsiz mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesindeki tüm toplu taşıma araçları, hafta sonu YKS'ye girecek öğrencileri ve sınav görevlilerini ücretsiz taşıyacak. Karar gereği, YKS'ye katılan öğrenciler; sınav belgelerini, öğretmenler de görev kağıtlarını ibraz ederek, toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabilecek. İETT de 15-16 Haziran'da öğrenci ve öğretmenlere kolaylık sağlanması amacıyla mevcut seferlere ilave olarak 180 hatta sefer sayısını bin 824'e çıkardı. Cumartesi günü için 805, pazar günü için bin 019 ek sefer planlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, YKS'nin yapılacağı 27-28 Haziran'da öğrenciler, veliler ve sınav görevlileri, EGO Genel Müdürlüğüne ait Ankaray, otobüs ve metrolardan ücretsiz yararlanacak.

 

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