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Yaşam YKS'ye geç kalıyordu! O ilde otobüs sürücüsü yolunu değiştirdi
Yaşam

YKS'ye geç kalıyordu! O ilde otobüs sürücüsü yolunu değiştirdi

Yeniakit Publisher
2024-06-08 21:12:00 -

Sakarya'da YKS'ye yetişmeye çalışan bir öğrenci için otobüs sürücüsü güzergahını değiştirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrenciler için hafta sonu tüm güzergâhlarda kesintisiz ulaşım hizmeti sundu. Büyükşehir’e bağlı 9A numaralı Maltepe-Ozanlar-Yazlık arası çalışan otobüsün sürücüsü, sınav yerine geç kalan öğrenciyi sınav yerine yetiştirdi. Merkez amirliğinden izin aldıktan sonra yolculardan da izin alan Büyükşehir çalışanı, güzergâhını değiştirerek öğrenciyi sınav yerine yetiştirdi. Serdivan’da bulunan Yazlık İlköğretim Okuluna öğrencileri sınav saatinden önce ulaştıran Büyükşehir otobüs şoförünün bu hareketi otobüs içerisinde bulunan yolculardan da büyük takdir topladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi güçlü ulaşım ağıyla YKS’ye giren öğrencilerin okullara ulaşması için ücretsiz bir şekilde hizmet sundu. Sınav yerine geç kalan öğrencilerimizi okullarına yetiştiren çalışma arkadaşımıza teşekkür ediyor, o esnada aynı otobüste yolculuk yapan vatandaşlarımıza anlayışları için şükranlarımızı sunuyoruz” denildi.

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