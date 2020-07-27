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Aktüel

YKS'nin Yabancı Dil Testi oturumu birincilerinden Eren Şen elektrik elektronik mühendisliğini tercih edecek

Yeniakit Publisher
2020-07-27 15:02:55 -
YKS'nin Yabancı Dil Testi oturumu birincilerinden Eren Şen elektrik elektronik mühendisliğini tercih edecek

NİĞDE (AA) - Niğde Fen Lisesi öğrencisi Eren Şen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Yabancı Dil Testi (YDT) oturumunda birinciliği paylaşan 5 adaydan biri oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, makamında kabul ettiği Eren Şen'e altın hediye ederek, üniversite hayatında başarı diledi.

Eren Şen'in sınavda gösterdiği başarı ile gururlandığını belirten Yaşar, "Öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Eren, gerçekten çok yönlü bir öğrenci, öğretimde gösterdiği başarıyı proje ve eğitimlerde de gösterdi. Gerçekten bu sonuç bizi çok memnun etti. Eren, yabancı dil testinde Türkiye birincisi, TYT'de Türkiye altıncısı, sayısalda Türkiye 21'incisi oldu. Bu başarısı ile bizi ve Niğde'yi gururlandırdı." dedi.

Eren Şen'in annesi Naile Şen de oğlunun küçüklüğünden beri planlı ve programlı çalıştığını söyledi.

Eren Şen de başarısında katkısı bulunan öğretmenlerine ve ailesine teşekkür etti.

Başarıya çok çalışarak ulaştığını vurgulayan Eren Şen, üniversite eğitimini, elektrik elektronik mühendisliği alanında sürdürmek istediğini belirtti.

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