YKS'de ilk 100 öğrencinin 12'si Cerrahpaşa Tıp Fakültesini seçti İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın İngilizce tıp programı, en yüksek taban puana sahip devlet üniversitesi bölümü oldu

İSTANBUL (AA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)-2019 yerleştirme sonuçlarına göre, ilk 100'de yer alan 12 öğrenci, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesine yerleşti. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İngilizce tıp programının taban puanı (sayısal) bir önceki yıla göre 538,533'ten 541,085'e, başarı sıralaması 401'den 313'e yükseldi ve sayısal puan türünde en yüksek taban puana sahip devlet üniversitesi bölümü oldu. Türkçe tıp programının taban puanı bir önceki yıla göre 521,518'den 525,031'e, başarı sıralaması 1.933'den 1.708'e yükseldi. Fakültenin programlarını, sayısal puan türünde ilk 100'den 12, ilk 200'den 35 öğrenci tercih etti.

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