  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yanlış duymadınız! Sabahları 1 kaşık yetiyor: Hem çinko hem bağışıklık için ne çay ne kahve tüketin İsyan giderek büyüyor: Yönetim yine devreye girecek! İsmal Kartal kulübede o ismi unuttu! Meğer yıllardır yanlış temizliyormuşuz! Lavaboları ışıl ışıl yapan en doğru yöntem: Duyanları hayrete düşürdü Kararını verdi! Tedesco geri dönüyor Elmanın etkisi: Sadece günde 1 tane yiyin çağrısı yapıldı! Kalbi güçlendiriyor... Profesörler biliyormuş BM Genel Kurulu’na gelen Trump o devlet başkanına seslendi: Savaşı sonlandır 10 kişilik küfürbaz grup lokantayı yerle bir etti: ‘Aile var, terbiyeli olun’ diyen işletmeciye saldırı
Spor
5
Yeniakit Publisher
Kararını verdi! Tedesco geri dönüyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kararını verdi! Tedesco geri dönüyor

İtalyan temsilcisi Bologna'dan 4 maç sonunda ayrılan eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

#1
Foto - Kararını verdi! Tedesco geri dönüyor

TEDESCO'YU RADARA ALDILAR - NTV Spor'un haberine göre Bundesliga'da sezona üst üste 4 yenilgiyle başlayan Borussia Mönchengladbach, teknik direktörlük görevi için Tedesco'yu gündemine aldı. Alman ekibinin 41 yaşındaki çalıştırıcıyla anlaşma noktasına geldiği ve Tedesco'nun da Bundesliga'ya dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

#2
Foto - Kararını verdi! Tedesco geri dönüyor

ALMANYA'DA ÜÇÜNCÜ DÖNEMİ OLACAK - Domenico Tedesco daha önce Almanya'da Schalke 04 ve RB Leipzig'i çalıştırdı. Borussia Mönchengladbach'ın başına geçmesi halinde Tedesco, Bundesliga'da üçüncü kez teknik direktörlük yapmış olacak.

#3
Foto - Kararını verdi! Tedesco geri dönüyor

Tedesco, sezon başında Bologna'nın teknik direktörlüğüne getirildi ancak Serie A'daki ilk 4 maçında istediği sonuçları alamadı.

#4
Foto - Kararını verdi! Tedesco geri dönüyor

İtalyan çalıştırıcı, bu karşılaşmalarda 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadıktan sonra görevinden ayrıldı. Şimdi ise kariyerine yeniden Almanya'da devam etmesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan huzuruna spor ayakkabıyla gelen Aziz Yıldırım'ı uyardı!
Siyaset

Erdoğan huzuruna spor ayakkabıyla gelen Aziz Yıldırım'ı uyardı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmeye spor ayakkabıyla giden Aziz Yıldırım'ın, gelen uyarı sonrası ayakkabılarını değişti..
Almanya’daki Türk zaferine çirkin manipülasyon: CHP’li şarlatan Hüseyin Aygün yine fitne çıkardı
Gündem

Almanya’daki Türk zaferine çirkin manipülasyon: CHP’li şarlatan Hüseyin Aygün yine fitne çıkardı

Almanya’da Türk kökenli bir siyasetçinin sandıktan birinci çıkarak elde ettiği tarihi başarı, tüm Türkiye’de ve Cumhur İttifakı tabanında mi..
Erdoğan, ABD'de o Türk iş adamına seslendi: Seni de bekliyoruz
Siyaset

Erdoğan, ABD'de o Türk iş adamına seslendi: Seni de bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri” etkinliğinde açıklamalarda bulundu. ..
İspanya, Luis de la Fuente ile yola devam dedi
Spor

İspanya, Luis de la Fuente ile yola devam dedi

İspanya Futbol Federasyonu, Teknik Direktör Luis de la Fuente’nin sözleşmesinin 2032 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu! Mehmet Cemil Acar gözaltına alındı
Gündem

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu! Mehmet Cemil Acar gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre; Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) eski yöneticisi Mehmet Cemil Acar gözalt..
Erdoğan, Kurti'yi kabul etti
Gündem

Erdoğan, Kurti'yi kabul etti

New York'ta bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi kabul etti.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23