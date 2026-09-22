Kararını verdi! Tedesco geri dönüyor
İtalyan temsilcisi Bologna'dan 4 maç sonunda ayrılan eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İtalyan temsilcisi Bologna'dan 4 maç sonunda ayrılan eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.
TEDESCO'YU RADARA ALDILAR - NTV Spor'un haberine göre Bundesliga'da sezona üst üste 4 yenilgiyle başlayan Borussia Mönchengladbach, teknik direktörlük görevi için Tedesco'yu gündemine aldı. Alman ekibinin 41 yaşındaki çalıştırıcıyla anlaşma noktasına geldiği ve Tedesco'nun da Bundesliga'ya dönmeye sıcak baktığı belirtildi.
ALMANYA'DA ÜÇÜNCÜ DÖNEMİ OLACAK - Domenico Tedesco daha önce Almanya'da Schalke 04 ve RB Leipzig'i çalıştırdı. Borussia Mönchengladbach'ın başına geçmesi halinde Tedesco, Bundesliga'da üçüncü kez teknik direktörlük yapmış olacak.
Tedesco, sezon başında Bologna'nın teknik direktörlüğüne getirildi ancak Serie A'daki ilk 4 maçında istediği sonuçları alamadı.
İtalyan çalıştırıcı, bu karşılaşmalarda 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadıktan sonra görevinden ayrıldı. Şimdi ise kariyerine yeniden Almanya'da devam etmesi bekleniyor.
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