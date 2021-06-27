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Eğitim

YKS'de ikinci oturum olan AYT başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) 81 il ve Lefkoşa'da başladı. Temel Yeterlilik Testi ise dün yapılmıştı.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 11:01:00 -
YKS'de ikinci oturum olan AYT başladı

YKS'de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) 81 il ve Lefkoşa'da başladı. İkinci oturumun 180 dakika süreceği bildirildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) tüm sınav merkezlerinde başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından, YKS'nin ilk oturumu TYT'ye ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"2021-YKS'nin ilk aşaması TYT oturumu tüm sınav merkezlerimizde başarıyla tamamlanmıştır. Bu oturumda görev alan tüm görevlilerimize teşekkür ederim. Yarın uygulayacağımız AYT ve YDT oturumlarına katılacak adaylarımıza başarılar, görev alacak sınav görevlilerimize de kolaylıklar dilerim."

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