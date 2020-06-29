YKS'de dikkat çeken soru: Sonradan tarih yazan kişiler hainliğin kralını yapar

Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili programında bugün, YKS sınavında öğrencilere sorulan sorular tartışıldı. Sosyal Bilimler-2 testinde öğrencilerin karşısına çıkan bir soru programda masaya yatırıldı.

"Sonradan tarih yazan kişiler hainliğin kralını yapar"



Sosyal Bilimler 2 testinde öğrencilere "Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır." Mustafa Kemal bu sözüyle tarihçinin aşağıdaki niteliklerinden hangisine işaret etmemiştir?" sorusu yorumlandı. Karahasanoğlu, Osmanlı padişahı Vahdettin'in Mustafa Kemal'i görevlendirerek Bandırma Vapuru'yla Samsun'a gönderdiğini ve tarihi yaptığını belirterek "Gelen yeni kuşaktaki tarihi yazanlar, Vahdettin haindi der. Dolayısıyla Mustafa Kemal de o Vahdettin'e hain diyenlere sesleniyor aslında. Diyorki tarihi yazanlar, tarihi yapanlar kadar önemlidir. Tarihi yapanlar ülke için canlarını vermiş olabilirler. Bu ülkenin sarayında yaşadığı halde o saraydan bir tane altın almadan giderler. Ülkelerinden çıkarlar giderler. Ama o padişaha sonradan tarih yazan kişiler, hainliğin kralını yapar. Hırsızdı, ülkesine ihanet etmişti diye algılar oluşturular. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in sözü de doğru, o sınava o sorunun alınması da doğru" ifadelerini kullandı.