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YKS'de birinci oturum sona erdi

ÖSYM Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu tamamlandı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 12:50
YKS'de birinci oturum sona erdi

Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 12.30'da sona erdi.

Türkiye'de 81 il ve KKTC Lefkoşa Sınav Merkezi dahil 8 bin 35 binada 137 bin 803 salonda uygulanan TYT'ye 2 milyon 515 bin 91 aday başvurdu.

Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 olmak üzere toplam 120 sorunun yöneltildiği sınav 135 dakika sürdü.

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) yarın saat 10.15'te, Yabancı Dil Testi (YDT) ise 15.45'te uygulanacak.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 12:50
  1. Yükseköğretim Kurumları Sınavı
  2. YSK
  3. Temel Yeterlilik Testi
  4. Alan Yeterlilik Testi

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