YKS’de 3’üncü oldu, ilahiyat seçti! Ekşiciler linç etmeye kalktı

Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'nda (YKS) sözel puan türünde Türkiye üçüncüsü olan Muhammed Akif Aydın, puanı birçok bölümü kazanacak durumda olmasına rağmen ilahiyat fakültesini tercih etti.

Hedefi başından beri ilahiyattı

Girdiği YKS sınavında 494,68 puan alarak Türkiye üçüncüsü olan İstanbul Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu Muhammed Akif Aydın, üniversite eğitimi için tercihini "çocukluk hayali olan" ilahiyat fakültesinden yana yaptı. 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne kayıt yaptırdıktan sonra Konya'da ikamet eden ailesinin yanına gelen Muhammed Akif Aydın, AA’ya yaptığı açıklamada, başından beri hedefinin hep ilahiyat fakültesi olduğunu söyledi.

Bu tercihi yapmasında ailesinin katkı ve desteğine değinen Aydın, kendisine ilahiyat bilincini aşıladığı ve bu şekilde yetiştirdiği için ailesine müteşekkir olduğunu anlattı.

“Kudüs’e giden bir akademisyen olmak istiyorum”

Bu hedefine ulaştığı için mutlu olduğunu ifade eden Aydın, şunları kaydetti: "Üniversite sınavında beni başarılı olmaya iten motive eden şey şuydu; ilahiyat fakültelerine karşı toplumda kötü bir algı var. Başarısız öğrencilerin oraya gittiği söyleniyor. Ben bu algıyı kırmak için, bunu bir motivasyon sebebi olarak kullanarak, sınava ciddi biçimde hazırlandım. Almış olduğum puan, hemen hemen tüm fakültelere yeten bir puandı. Birçok mühendislikler ve hukuk fakültelerine puanım yetiyordu."

Hafız olduğunu dile getiren Aydın, okulunu bitirdiğinde iyi derecede Arapça ve İngilizce öğrenmiş bir biçimde, üniversitede akademisyen olarak kalıp İslam'a hizmet etmeyi hedeflediğine dikkat çekerek, "Klasik profesörler gibi, odasında oturup çay içen değil, sahada olan, Kudüs'e giden bir akademisyen olmak istiyorum." dedi.

Öte yandan Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Muhammed Akif Aydın'ı makamında kabul ederek, başarısından dolayı tabloyla ödüllendirdi.

Ekşiciler çıldırdı

Aydın'ın bu başarısı hakkında Ekşi Sözlük'te başlık açıldı. Yazılan yorumların birçoğu ise başarılı öğrenciyi eleştiren cinsten oldu. Ekşi Sözlük’ün gerici tayfsı, başarılı bir Müslüman’ı görünce yine dayanamadı.

15 yıllık arkadaşından müdafaa

Muhammed Akif Aydın'ın 15 yıllık arkadaşı ise Twitter hesabından Aydın'ı savundu. Aydın'ın, mütevazı olduğu için birçok özelliğini paylaşmadığını söyledi. Söz konusu paylaşımlar şu şekilde: