  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

YKS'de 2. oturum bugün! Yasak 09.30'da başlıyor

Yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin girdiği üniversite sınavının ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) korona tedbirleri altında yapıldı. Ülke genelindeki sınav sorunsuz tamamlandı. YKS’de ikinci oturum bugün yapılacak. Saat 09.30 ile 18.30 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-28 07:01:00 -
YKS'de 2. oturum bugün! Yasak 09.30'da başlıyor

ÖSYM Başkanlığı’nca düzenlenen 2 milyon 437 bin 119 adayın başvuru yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı. Yükseköğretim Kurulu’nca alınan karar gereği, TYT adaylarına, bu yıl geçen yıla göre 30 dakika daha süre verildi. Bu kapsamda, 10.15’te başlayan TYT’de adaylar, soruları yanıtlamak için 165 dakika süre kullandı. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmadı. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruldu. Kovid-19 durumu olan adaylar, tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alındı.

BUGÜN DE AYT VE YDT VAR

YKS’nin ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) bugün saat 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT’de “Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1” testi 40 sorudan oluşacak. AYT’nin “sosyal bilimler-2” testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı