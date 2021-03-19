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Eğitim YKS TYT AYT sınavları ne zaman yapılacak?
Eğitim

YKS TYT AYT sınavları ne zaman yapılacak?

YKS 2021 ne zaman yapılacak? ÖSYM, YKS, TYT ve AYT sınav tarihleri merak ediliyor. AYT, TYT ve YDT olmak üzere üç farklı sınavın gerçekleşeceği YKS'de, üniversite sıralarına giden yolda ilk basamak çıkılmış olacak. Öğrenciler, TYT, AYT ve isterlerse YDT oturumuna katılım gösterebilecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 16:49:00 -
YKS TYT AYT sınavları ne zaman yapılacak?

YKS 2021 için geri sayım devam ediyor. YKS oturumları olan TYT ve AYT sınavları ne zaman yapılacak?

YKS TYT AYT sınavları ne zaman yapılacak?

YKS TYT oturumu, 26 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak.

YKS AYT oturumu ise 27 Haziran Pazar günü saat 10.15'te gerçekleşecek.

YDT oturumuna katılmak isteyenler ise 27 Haziran öğleden sonra 15.45'te sınava dahil olabilecek.

YKS sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak?

YKS sınav sonuçları, yine ÖSYM'nin yayımladığı takvim göz önüne alındığında 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

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