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Eğitim YKS TYT, AYT puan hesaplama | ÖSYM YKS ham puan YKS net sayısı nasıl hesaplanır?
Eğitim

YKS TYT, AYT puan hesaplama | ÖSYM YKS ham puan YKS net sayısı nasıl hesaplanır?

2021 YKS sınavının birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran 2021 Cumartesi günü yapılırken, YKS 2021 ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 27 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan YKS başvuruları 2 Mart’ta tamamlandı. Başvuru tarihini kaçıranlar 17-18 Mart tarihleri arasında yapacak. Peki ÖSYM YKS ham puan (adayın net sayısı) nasıl hesaplanır? TYT, AYT ağırlıklı puanların hesaplayabilmek için ne kadar ham puan alınmalı? TYT kaç puan kaç net getirir? TYT kaç net kaç puan getirir? AYT’den kaç net kaç puan getirir? AYT eşit ağırlık kaç net kaç puan getirir? İşte YKS TYT, AYT sınav detayları.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 17:07:00 - 2021-03-18 17:08:10
YKS TYT, AYT puan hesaplama | ÖSYM YKS ham puan YKS net sayısı nasıl hesaplanır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2021-YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran'da gerçekleştirilecek. TYT sınav süresi, 135 dakik olurken AYT sınav süresi 180 dakika olarak gerçekleştirilmekte.

Ham puan (adayın net sayısı) nasıl hesaplanır?

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenir, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan (adayın net sayısı) bulunur. 

TYT, AYT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için ne kadar ham puan alınmalı?

TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinde en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir. ÖSYM YKS AYT ve YDT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden, en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir.

YKS TYT, AYT puan hesaplama

TYT sınavında 15,25 net ve AYT sınavında 17 net yapan bir aday, 2020 YKS puan barajını geçecektir. Bir aday TYT sınavında 15,25 net yaparsa bu adayın, 2020 YKS Eşit ağırlık puan türünde 180 puanı geçmesi için: AYT sınavında yer alan Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler 1 ve Matematik konularından çıkan 80 sorudan en az 16,75 üstünde net yapması gerekir.

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