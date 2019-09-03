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YKS Türkiye 86.’sı Emre Turhan’dan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a ziyaret

2019 YKS Türkiye 86.

03 Eylül 2019 Salı 14:28
YKS Türkiye 86.’sı Emre Turhan’dan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a ziyaret

2019 YKS Türkiye 86.’sı olan Emre Turhan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret ederek başarısını paylaştı.


Gençler için yaptığı çalışmalar ve gençlere verdiği destek için Başkan Kurt’a teşekkür eden Turhan’ın ziyaretine babası Hüseyin Turhan da katıldı. Başarısını kendisi ile paylaşan Emre Turhan’a teşekkür eden Başkan Kurt, Turhan’a bundan sonraki hayatında da başarılar diledi. Turhan’ın Eskişehir’e çok büyük bir mutluluk ve gurur yaşattığını kaydeden Başkan Kurt, “Odunpazarı Belediyesi olarak başarılı gençlerin her zaman destekçisi olacağız. Emre Turhan Koç Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Kendisine tıp eğitiminde de başarılar diliyorum” dedi.


Gençlere verdiği destek için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a teşekkür eden Emre Turhan, bundan sonra iyi bir hekim olmak için çalışacağını dile getirdi. Başarılı öğrencileri makamında ağırladığı ve destek verdiği için Başkan Kurt’a teşekkür eden Hüseyin Turhan, oğlunun başarısının kendisine çok büyük bir gurur ve mutluluk yaşattığını söyledi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 14:28
  1. odunpazarı

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