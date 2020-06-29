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Eğitim

YKS tercihleri ne zaman yapılacak 2020?

2020 YKS TYT AYT tercihleri ne zaman başlayacak? Yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tamamlandı. YKS sınavının tamamlanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci şimdi de YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunu sormakta. ÖSYM YKS sınav sonuçlarını açıklamasından sonra adayları bu kez de üniversite tercih maratonu bekliyor olacak. Adaylar, 28 Temmuz’da açıklanacak sonuçların ardından yüzdelik dilimlerine göre tercih yapacak. Peki YKS tercihleri ne zaman yapılacak 2020?

Yeniakit Publisher
2020-06-29 11:03:00 - 2020-06-29 11:04:37
YKS tercihleri ne zaman yapılacak 2020?

2020 YKS TYT AYT YDS 27-28 Haziran’da 3 oturum olarak gerçekleştirildi. ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkesi) tarafından üniversiteye giriş için yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) geçtiğimiz hafta sonu yapıldı. Sınav ardından yayınlanan kitapçık ve cevap anahtarlarını inceleyen öğrenciler internetten puanlarını hesaplayarak tercih dönemini bekliyor. Üniversitelerin tercih puanlarını, YKS tercih döneminde, YÖK tarafından yayınlanıyor. Öğrenciler tercih robotu üzerinden tercihlerini yapabilmekte.

2020 YKS üniversite tercihleri ne zaman yapılacak?

 28 Temmuz 2020’de YKS sınav sonuçları ve puanlarının açıklanmasının hemen ardından 2020 YKS tercih dönemi başlayacak. Öğrenciler bu tarihten itibaren belirli bir süre içerisinde (bu süre ÖSYM tarafından resmi sayfasında sınavdan sonra açıklanacak) üniversite tercihleri yapacaklar.

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