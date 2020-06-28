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Gündem

YKS sorularını sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı

Sosyal medyada YKS soru kitapçığının fotoğrafını çekerek sosyal medyadan paylaşan bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-28 01:45:00 -
YKS sorularını sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) açıklamasında, "Sınav tamamlandıktan sonra, sosyal medyada bir adayın kitapçığından bazı kısımların paylaşıldığı görülmüştür. Sorumlu hakkında yasal süreç başlatılmıştır” ifadelerine yer verdi.

ÖSYM’den yapılan açıklamada YKS’nin ilk oturumu TYT’nin 188 sınav merkezinde güvenle tamamlandığını bildirdi.

Yasal süreç başlatıldı

Açıklamada, “Sınav tamamlandıktan sonra, sosyal medyada bir adayın kitapçığından bazı kısımların paylaşıldığı görülmüştür. Paylaşımlarda kitapçık numarası da belli olup, sorumlu hakkında yasal süreç başlatılmıştır. Yarın YKS’nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra, planlandığı gibi soruların tamamı kamuoyuyla paylaşılacaktır. ÖSYM Başkanlığı olarak yarın gerçekleştireceğimiz AYT ve YDT oturumlarında tüm adaylarımıza başarılar dileriz” denildi.

Gözaltına alındı

YKS'de soru kitapçığının fotoğrafını çekerek sosyal medyadan paylaşan ve kopya girişiminde bulunduğu tespit edilen bir kişi Batman'da gözaltına alındı

Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Kopya teşebbüsünün bireysel bir teşebbüs olduğu, fiilin sınavın sıhhatini etkileyecek bir vasfının bulunmadığı değerlendirilmektedir." denildi.

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