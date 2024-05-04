YKS soruları için 40 gün dış dünyaya kapalı kalacaklar

3 milyonun üzerinde adayın başvurduğu YKS hazırlık sürecinde, tek bir pencerenin dahi bulunmadığı, üst düzey güvenlik önlemleriyle korunan kapalı matbaa merkezindeki çalışmalarına başlayan 100’ü aşkın personel, sınavın sona ereceği 9 Haziran akşamına kadar dışarı çıkamayacak. Tüm ihtiyaçları bu merkezde karşılanan personel, aileleri de dahil dış dünya ile iletişim kuramayacak. Merkeze cep telefonu dahil hiçbir elektronik eşya ile girilemiyor. Faraday kafesi ile kaplı ve sinyal karıştırıcı jammer sistemiyle korunan merkezde, günde 200 bin soru kitapçığı basılacak.

2024-KPSS Lisans başvuruları başladı

Öte yandan; Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans’ın (2024-KPSS Lisans) genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi ve öğretmenlik alan bilgisi oturumu başvuruları 3-15 Mayıs tarihlerinde, din hizmetleri alan bilgisi testi başvuruları ise 9-15 Ağustos tarihlerinde alınacak.