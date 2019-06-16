YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı
Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı oturumlarının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM sitesinden yayımlandı.
16 Haziran 2019 Pazar 20:27
Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı oturumlarının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM sitesinden yayımlandı.
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