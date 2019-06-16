YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı oturumlarının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM sitesinden yayımlandı.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı oturumlarının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM sitesinden yayımlandı. Ayrıntılar geliyor....

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