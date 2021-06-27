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Eğitim YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı
Eğitim

YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı

YKS oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM tarafından paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 21:21:00 -
YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tüm oturumları bugün başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Soru ve cevap anahtarı erişime açıldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM tarafından erişime açıldı.

ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan duyuruya göre, YKS'nin ilk oturumu olan ve dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına,

"https://yks2021.osym.gov.tr/tyt_yks_2021.pdf" adresinden ulaşılabilecek.

Bugün sabah düzenlenen ve ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına "https://yks2021.osym.gov.tr/ayt_yks_2021.pdf" internet adresinden erişim sağlanabilecek.

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