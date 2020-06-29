YKS sonuçları ne zaman açılanacak temmuzda mı açıklanır?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Milyonlarca öğrencinin üniversite hayalinin gerçeğe dönüşmesi için bir vesile olan YKS sınavı 27-28 Haziran’da gerçekleştirildi. 2020 YKS TYT AYT sınavına giren adaylar ÖSYM’nin sınav soru ve cevaplarını açıklamasından sonra hangi testlerden ne kadar net çıkardıklarını hesaplamaya devam ederken bir yandan da 2020 YKS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki 2020 YKS sınavı ne zaman açıklanacak? YTS 2020 sınav sonuçları temmuzun kaçında açıklanır? İşte detaylar.