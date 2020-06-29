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Eğitim

YKS sonuçları ne zaman açılanacak temmuzda mı açıklanır?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Milyonlarca öğrencinin üniversite hayalinin gerçeğe dönüşmesi için bir vesile olan YKS sınavı 27-28 Haziran’da gerçekleştirildi. 2020 YKS TYT AYT sınavına giren adaylar ÖSYM’nin sınav soru ve cevaplarını açıklamasından sonra hangi testlerden ne kadar net çıkardıklarını hesaplamaya devam ederken bir yandan da 2020 YKS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki 2020 YKS sınavı ne zaman açıklanacak? YTS 2020 sınav sonuçları temmuzun kaçında açıklanır? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 07:47:00 - 2020-06-29 07:48:05
YKS sonuçları ne zaman açılanacak temmuzda mı açıklanır?

Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı. ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan duyuruya göre, YKS'nin ilk oturumu olan ve dün gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "https://yks2020.osym.gov.tr/tyt_yks_2020.pdf" adresinden ulaşılabilecek. Hafta sonu gerçekleştirilen ve ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına "https://yks2020.osym.gov.tr/ayt_yks_2020.pdf" internet adresinden erişim sağlanabilecek. ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 28 temmuz 2020'de açıklanacak.

 

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