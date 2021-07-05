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Eğitim YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor? Üniversite hayali kuran adaylar öncelikle sınav puanını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Ardından da üniversite tercihi yapmak için heyecanlanıyor. İşte ÖSYM'nin YKS sonuçlarını açıklayacağı tarih

Yeniakit Publisher
2021-07-05 17:47:00 -
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

26-27 Haziran'da gerçekleştirilen 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2021 YKS sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak. YKS 2021 tercihleri ne zaman yapılacak?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

YKS sonuçları nasıl öğrenilir?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

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