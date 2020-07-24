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Eğitim

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu YKS'ye giren adaylar tarafından merak ediliyor. 2020-2021 eğitim döneminde üniversiteli olmak için gün sayan adaylar, geçtiğimiz günlerde katılım gösterdikleri TYT-AYT ve YDT oturumlarının sonuçlarının erişime açılmasını bekliyor. ÖSYM'nin değerlendirme işlemleri ise tüm hızıyla sürüyor. Peki, ÖSYM YKS sonuçlarını ne zaman açıklayacak?

Yeniakit Publisher
2020-07-24 18:51:00 -
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin duyurduğu son dakika bilgisine göre YKS baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. YKS tercih bilgileri hakkında bilgiler açıklanınca 'YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu da doğal olarak sorulmaya başlandı. Resmi takvime göre YKS sonuçları 28 Temmuz Salı günü açıklanacak fakat geçmişte örnekleri bulunduğu gibi sınavlar daha önce de açıklanabilir.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM takvimine göre, YKS sınav sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak. Adaylar YKS sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayacaklar.

YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır.

Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."

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