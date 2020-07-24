ÖSYM takvimine göre, 2020 YKS sonuçları bu ay içerisinde açıklanacak. Sınav sonucunu bekleyen binlerce üniversite adayı YKS sonuçları ardından aldıkları puanlara göre tercihte bulunacaklar. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.

YKS sonuçları açıklandı mı?

Yaklaşık 2.5 milyon üniversite adayının ter döktüğü Yükseköğretim Sınavı (YKS) geçtiğimiz ay içerisinde üç sınav halinde yapılmıştı. Öğrenciler, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavlarından iyi bir puan almak istiyor. YKS sonuçları, henüz açıklanmadı. YKS sonuçları ÖSYM tarafından 28 Temmuz tarihinde ilan edilecek. ÖSYM’nin, YKS sonuçlarını öğlen saatlerine kadar erişime açması bekleniyor.

YKS sonuçları nasıl duyurulacak?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.